Reforços do Botafogo ganham aval no BID da CBF; veja estreia
Goleiros, defensor e lateral já podem ser utilizados pela comissão técnica
Os novos reforços do Botafogo já estão regularizados e podem estrear com a camisa alvinegra. Contratados para a sequência da temporada de 2026, os goleiros Warleson e Gabriel Batista, e o lateral-esquerdo Paulinho já tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão à disposição da comissão técnica. O zagueiro Lucas Monzón, por sua vez, ainda não foi registrado e segue sem condições legais de atuar.
Além dos atletas já oficializados, o Botafogo também tem encaminhadas as chegadas do volante Domingos Andrade, do Porto, e do atacante Danilo, do Rangers.
O próximo compromisso do Alvinegro será diante do Vitória, na quinta-feira (23), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.
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Bons nomes, torcedor? 💭
Paulinho ⚽
Paulinho foi anunciado pelo Botafogo e assinou contrato até o fim de 2028. Aos 31 anos, o lateral-esquerdo chegou sem custos após sete temporadas no Midtjylland, da Dinamarca. Revelado pelo Santo André, Paulinho iniciou a carreira profissional em 2014 e conquistou a Série A2 do Campeonato Paulista em 2016. Após passagens por Boa Esporte, São Bento e Santos sub-23, defendeu o Bahia antes de se transferir para o futebol europeu, em 2019.
Gabriel Batista 🧤
O goleiro Gabriel Batista também foi confirmado pelo Alvinegro nesta janela. Ex-Santa Clara, de Portugal, assinou contrato até o fim de 2029 e já estava integrado ao elenco antes do anúncio oficial. Revelado pelo Flamengo, fez parte do grupo campeão brasileiro e da Libertadores em 2019. Após deixar o clube em 2021, passou pelo Sampaio Corrêa antes de iniciar a trajetória no futebol europeu.
Lucas Monzón 🛡️
Outro nome anunciado foi o zagueiro Lucas Monzón. O defensor de 24 anos firmou vínculo até o fim de 2029 e já iniciou os trabalhos com o elenco. Canhoto, chega após passagem pelo Junior Barranquilla, da Colômbia, onde conquistou os torneios Clausura de 2025 e Apertura de 2026. Brasileiro e formado no futebol uruguaio, iniciou a carreira no Danubio e passou por Montevideo Wanderers, New York Red Bulls e Racing de Montevideo antes de defender o clube colombiano.
Warleson 🧤
O goleiro Warleson foi a terceira contratação confirmada pelo Botafogo na janela. Aos 29 anos, o jogador chegou em definitivo após o clube carioca investir cerca de R$ 4 milhões pela transferência junto ao Cercle Brugge. O contrato é válido até o fim de 2029. Revelado pelo Athletico-PR, Warleson iniciou a carreira profissional em 2018, passou pelo Sampaio Corrêa e se transferiu para a Europa em 2019. Na Bélgica, tornou-se titular e atingiu 100 jogos pelo clube em abril deste ano.
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