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Reforços do Botafogo ganham aval no BID da CBF; veja estreia

Goleiros, defensor e lateral já podem ser utilizados pela comissão técnica

PorPedro Martins AlbuquerqueRio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 18:31
Atualizado há 1 minutos
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botafogo treino
Treino do Botafogo na manhã desta segunda-feira (20) (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Os novos reforços do Botafogo já estão regularizados e podem estrear com a camisa alvinegra. Contratados para a sequência da temporada de 2026, os goleiros Warleson e Gabriel Batista, e o lateral-esquerdo Paulinho já tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e estão à disposição da comissão técnica. O zagueiro Lucas Monzón, por sua vez, ainda não foi registrado e segue sem condições legais de atuar.

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    O próximo compromisso do Alvinegro será diante do Vitória, na quinta-feira (23), às 19h30, no Estádio Nilton Santos, em partida atrasada da quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

    Torcida do Botafogo no Nilton Santos
    Torcedores do Botafogo no Estádio Nilton Santos em 2026 (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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    Bons nomes, torcedor? 💭

    Paulinho ⚽

    Paulinho foi anunciado pelo Botafogo e assinou contrato até o fim de 2028. Aos 31 anos, o lateral-esquerdo chegou sem custos após sete temporadas no Midtjylland, da Dinamarca. Revelado pelo Santo André, Paulinho iniciou a carreira profissional em 2014 e conquistou a Série A2 do Campeonato Paulista em 2016. Após passagens por Boa Esporte, São Bento e Santos sub-23, defendeu o Bahia antes de se transferir para o futebol europeu, em 2019.

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    Gabriel Batista 🧤

    O goleiro Gabriel Batista também foi confirmado pelo Alvinegro nesta janela. Ex-Santa Clara, de Portugal, assinou contrato até o fim de 2029 e já estava integrado ao elenco antes do anúncio oficial. Revelado pelo Flamengo, fez parte do grupo campeão brasileiro e da Libertadores em 2019. Após deixar o clube em 2021, passou pelo Sampaio Corrêa antes de iniciar a trajetória no futebol europeu.

    Lucas Monzón 🛡️

    Outro nome anunciado foi o zagueiro Lucas Monzón. O defensor de 24 anos firmou vínculo até o fim de 2029 e já iniciou os trabalhos com o elenco. Canhoto, chega após passagem pelo Junior Barranquilla, da Colômbia, onde conquistou os torneios Clausura de 2025 e Apertura de 2026. Brasileiro e formado no futebol uruguaio, iniciou a carreira no Danubio e passou por Montevideo Wanderers, New York Red Bulls e Racing de Montevideo antes de defender o clube colombiano.

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    Warleson 🧤

    O goleiro Warleson foi a terceira contratação confirmada pelo Botafogo na janela. Aos 29 anos, o jogador chegou em definitivo após o clube carioca investir cerca de R$ 4 milhões pela transferência junto ao Cercle Brugge. O contrato é válido até o fim de 2029. Revelado pelo Athletico-PR, Warleson iniciou a carreira profissional em 2018, passou pelo Sampaio Corrêa e se transferiu para a Europa em 2019. Na Bélgica, tornou-se titular e atingiu 100 jogos pelo clube em abril deste ano.

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