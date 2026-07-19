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Botafogo empresta Chris Ramos ao Real Oviedo, da Espanha; veja detalhes

Atacante não estava nos planos da comissão técnica para o segundo semestre

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 12:12
Atualizado há 2 minutos
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Chris Ramos será emprestado pelo Botafogo
Chris Ramos comemorando gol do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo acertou a transferência do atacante Chris Ramos ao Real Oviedo, da Espanha, clube que jogará a Segunda Divisão na temporada 2026/2027. O centroavante assinará por empréstimo de um ano com o clube europeu.

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    Conforme apurou a reportagem do Lance!, o Real Oviedo pagará 100% dos vencimentos de Chris Ramos, que não estava nos planos do técnico Franclim Carvalho para o segundo semestre do Botafogo. Ao fim do empréstimo, o clube espanhol terá opção de compra de 80% dos direitos econômicos pelo valor de 4 milhões de euros (cerca de R$ 23,5 milhões).

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    • Em paralelo, o Alvinegro encaminhou a chegada de Danilo Pereira, do Rangers, da Escócia.

    Chris Ramos foi contratado pelo Botafogo junto ao Cádiz, também da Espanha, no segundo semestre de 2025, inicialmente por empréstimo, mas ficou no clube por cumprimento de metas. Em sua passagem pelo Glorioso, disputou apenas 21 jogos e marcou cinco gols.

    Chris Ramos em treino do Botafogo
    Chris Ramos em treino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

    Botafogo no mercado

    Em cenário claro de reformulação do elenco, o Botafogo, que derrubou os transfer bans da Fifa, acertou as contratações dos goleiros Warleson e Gabriel Batista, do lateral-esquerdo Paulinho, do zagueiro Lucas Monzón e do volante Domingos Andrade. Danilo Pereira, atacante do Rangers, da Escócia, é mais um com tratativas avançadas para defender o clube a partir das próximas semanas.

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