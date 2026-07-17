Lucas Emanuel quebra recorde e faz história em estreia pelo Botafogo Atacante se tornou o primeiro jogador nascido em 2009 a marcar no Brasileião

O Botafogo bateu o Santos por 2 a 1 na noite da última quinta-feira (19), no Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro. Além do resultado, o clássico ficou marcado pela estreia de Lucas Emanuel. Aos 17 anos e 43 dias, mostrou personalidade e marcou um golaço para abrir o caminho da vitória alvinegra.

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Cria de General Severiano, o atacante se tornou o jogador mais jovem a marcar pelo Botafogo no Brasileirão neste século (Foto: Affonso Andrade / Agência F8 / Folhapress)

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O jovem precisou de apenas 41 minutos em campo para balançar as redes. Cara a cara com o goleiro Gabriel Brazão, ele finalizou com um toque de cavadinha. Com o lance, Lucas se tornou o jogador mais jovem a marcar um gol pelo Botafogo no Brasileirão neste século. O Santos chegou a empatar a partida, mas Kadir Barría garantiu a vitória do Glorioso nos minutos finais.

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O reflexo do trabalho na intertemporada

Em entrevista exclusiva ao Lance!, Lucas Emanuel destacou a importância do período de treinos com o elenco principal comandado por Franclim Carvalho para a sua adaptação.

— Muito feliz pelo gol e pela minha estreia no profissional. Esse período de três semanas da intertemporada foi muito importante pra mim, o grupo me acolheu muito bem e espero contribuir da melhor forma. Seguirei treinando com muita humildade e pé no chão, espero trabalhar bastante para poder ajudar os meus companheiros na sequência do campeonato — projetou o jovem.

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A comissão técnica utilizou as três semanas de pausa no calendário, por conta da Copa do Mundo, para integrar destaques da base ao time profissional.

Números avassaladores na base e renovação até 2030

O desempenho de Lucas Emanuel confirma o seu crescimento rápido no clube. O atacante chegou ao Botafogo em 2025, ano em que marcou oito gols em 21 partidas nas categorias de base. Em 2026, a fase é ainda melhor: são 15 gols em 15 jogos disputados.

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Para proteger o atleta do assédio do mercado, a diretoria alvinegra renovou o contrato de Lucas Emanuel até 2030 no início da semana. O novo vínculo conta com uma multa rescisória de 130 milhões de euros (cerca de R$ 755 milhões) para o futebol internacional e de R$ 50 milhões para transferências internas no Brasil.

As jóias do bairro, Lucas Emanuel e Kadir, foram fundamentais na vitória do Botafogo sobre o Santos no Engenhão pelo Brasileirão (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Pioneirismo no Campeonato Brasileiro

Além de quebrar o recorde interno do clube no século, Lucas também se tornou o primeiro jogador nascido no ano de 2009 a marcar um gol na história do Brasileirão.

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— Um dia que vai ficar marcado para sempre na minha memória. Me preparei por muito tempo para este momento e só posso agradecer pela oportunidade. Sei que é só o primeiro passo de muitos que vêm pela frente! — concluiu o atacante.

Com a vitória no clássico e a permanência da sua promessa garantida a longo prazo, o Botafogo mostra que a base é uma das soluções para a sequência da temporada.

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