Botafogo anuncia contratação de Lucas Monzón
Zagueiro de 24 anos é o quarto reforço anunciado pelo clube nesta segunda-feira (20)
O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação do zagueiro Lucas Monzón. O defensor de 24 anos assinou contrato definitivo com o clube até o fim de 2029, e já iniciou os treinamentos com o elenco. A data de apresentação oficial ainda não foi divulgada.
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Canhoto, Monzón chega ao Botafogo após atuar pelo Junior Barranquilla, da Colômbia, onde estava por empréstimo. No clube colombiano, conquistou o Torneio Clausura de 2025 e o Apertura de 2026.
Nascido no Brasil e formado nas categorias de base do futebol uruguaio, o zagueiro iniciou a carreira no Danubio. Durante o período no clube, também foi emprestado ao Montevideo Wanderers e ao New York Red Bulls, dos Estados Unidos.
Em 2024, transferiu-se para o Racing de Montevideo antes de seguir para o Junior Barranquilla, onde permaneceu nas duas últimas temporadas.
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Pacotão de reforços
Lucas Monzón foi o quarto reforço anunciado pelo Botafogo nesta segunda-feira (20). Além do zagueiro, o Glorioso confirmou as contratações dos goleiros Warleson e Gabriel Batista e do lateral-esquerdo Paulinho.
Os jogadores já estavam acertados com o clube nas últimas semanas, mas os acordos não foram divulgados por conta dos transfer bans que impediam o Glorioso de registrar atletas. Com a suspensão das punições por parte da Fifa, o Botafogo pôde oficializar as transferências.
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