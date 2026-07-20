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Botafogo anuncia contratação de Lucas Monzón

Zagueiro de 24 anos é o quarto reforço anunciado pelo clube nesta segunda-feira (20)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/07/2026 17:51
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Arte do anúncio de Lucas Monzón no Botafogo
Lucas Monzón é anunciado pelo Botafogo (Foto: Divulgação / Botafogo)

O Botafogo anunciou nesta segunda-feira (20) a contratação do zagueiro Lucas Monzón. O defensor de 24 anos assinou contrato definitivo com o clube até o fim de 2029, e já iniciou os treinamentos com o elenco. A data de apresentação oficial ainda não foi divulgada.

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    Canhoto, Monzón chega ao Botafogo após atuar pelo Junior Barranquilla, da Colômbia, onde estava por empréstimo. No clube colombiano, conquistou o Torneio Clausura de 2025 e o Apertura de 2026.

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    Nascido no Brasil e formado nas categorias de base do futebol uruguaio, o zagueiro iniciou a carreira no Danubio. Durante o período no clube, também foi emprestado ao Montevideo Wanderers e ao New York Red Bulls, dos Estados Unidos.

    Em 2024, transferiu-se para o Racing de Montevideo antes de seguir para o Junior Barranquilla, onde permaneceu nas duas últimas temporadas.

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    Pacotão de reforços

    Lucas Monzón foi o quarto reforço anunciado pelo Botafogo nesta segunda-feira (20). Além do zagueiro, o Glorioso confirmou as contratações dos goleiros Warleson e Gabriel Batista e do lateral-esquerdo Paulinho.

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    Os jogadores já estavam acertados com o clube nas últimas semanas, mas os acordos não foram divulgados por conta dos transfer bans que impediam o Glorioso de registrar atletas. Com a suspensão das punições por parte da Fifa, o Botafogo pôde oficializar as transferências.

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    Arte do anúncio de Lucas Monzón no Botafogo
    Lucas Monzón é anunciado pelo Botafogo (Foto: Divulgação / Botafogo)

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