Leila Pereira quebra o silêncio sobre interesse do Palmeiras em Danilo, do Botafogo

Presente na sede da CBF para o sorteio das oitavas de final da Copa do Brasil nesta terça-feira (26) , a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, abriu o jogo sobre os rumores envolvendo o volante Danilo, atualmente no Botafogo.

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Embora não tenha poupado elogios ao meio-campista, que está convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, a mandatária alviverde foi categórica ao negar qualquer tratativa em curso com a diretoria alvinegra.

Convocado por Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira, Danilo foi afastado do Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

— O Danilo é um grande jogador, eu acho que não só o Palmeiras, como vários clubes querem esse atleta. Vou te falar com toda sinceridade, o meu foco hoje não é em contratação de jogadores. O meu foco hoje é em quinta-feira, eu gostaria de passar para a próxima fase, a Libertadores — afirmou Leila.

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A presença de Leila Pereira no Rio de Janeiro nos últimos dias alimentou especulações, mas a presidente fez questão de justificar sua agenda, reforçando que o foco é institucional e esportivo, e não voltado para reforços imediatos.

Danilo é cria da base do Palmeiras e jogou pelo profissional do alviverde entre 2020 e 2022 (Foto: Cesar Greco / Palmeiras)

— Minha vinda no Rio de Janeiro foi sábado, em virtude do jogo (Flamengo 0 x 3 Palmeiras), que eu não fui ao Maracanã, mas eu estava aqui no Rio, em virtude da reunião ontem da liga, e hoje estou aqui com vocês no sorteio da Copa do Brasil. Não tem conversa nenhuma com o Botafogo — assegurou.

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Apesar do interesse público de grandes clubes, a situação de Danilo no Botafogo é de espera. O volante está atualmente afastado do elenco principal e concentra suas energias na preparação para o Mundial.

A tendência de mercado é que o jogador seja negociado logo após a competição no Canadá, Estados Unidos e México.

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