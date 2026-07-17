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Lucas Emanuel mostra estrela em estreia no Botafogo; conheça a joia

Jovem de 17 anos estreou como profissional e marcou um golaço na vitória do Glorioso

PorLeonardo BessaRio de Janeiro (RJ)
17/07/2026 04:00
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Lucas Emanuel fez seu primeiro gol como profisional na estreia pelo Botafogo
Lucas Emanuel é uma das joias da base do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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O Botafogo venceu o Santos na última quinta-feira (16), na volta do Brasileirão para a 19ª rodada, e o torcedor alvinegro conheceu a joia Lucas Emanuel, com multa rescisória de R$ 755 milhões, autor do primeiro gol do jogo. Oriundo das categorias de base, o jovem de 17 anos aproveitou a oportunidade e mostrou suas credenciais.

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    • Lucas Emanuel fez para o Glorioso o gol que abriu os caminhos para o triunfo no Nilton Santos. Após roubada de Kauan Toledo , o camisa 79 ficou cara a cara com Gabriel Brazão e, com um toque sutil por cobertura, anotou seu primeiro tento como profissional logo na estreia.

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    — Eu sei que é o primeiro passo de muita coisa para acontecer na minha carreira. E é isso, agradecer a todo mundo aí, que tem muita coisa boa para acontecer. Desde que eu cheguei lá, fui muito bem acolhido, tanto pela comissão como pelos atletas, e me adaptei bem — celebrou a promessa do Glorioso.

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    • Nascido em Assaú, no Rio Grande do Norte, Lucas Emanuel deixou sua terra natal cedo, aos 11 anos. Nos primeiros passos da carreira, o jogador passou pelo sub-15 do São Paulo e se destacou posteriormente no Athletico-PR.

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    Na época, ele foi levado para o clube paranaense pelo diretor de futebol Léo Coelho, que trabalhava no Furacão. Em 2025, com o jovem despontando, o Botafogo o contratou — também com atuação de Léo Coelho. Em sua primeira temporada pelo Alvinegro, foram oito gols marcados em 21 partidas.

    Botafogo vence o Santos nos minutos finais da partida, no Nilton Santos. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)
    Lance do gol marcado por Lucas Emanuel (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

    Já em 2026, o atacante se consolidou na categoria como joia. Foram 15 gols em 14 partidas, com média de um gol a cada 75 minutos no sub-17 do Botafogo. Ele foi integrado ao profissional na reapresentação para o segundo semestre, no dia 22 de junho, e impressionou a comissão técnica de Franclim Carvalho com gols em todos os jogos-treino disputados no CT Lonier e no Nilton Santos.

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    Lucas Emanuel chegou para ser mais uma peça à disposição de Franclim Carvalho, que perdeu recentemente Arthur Cabral por um problema na região lombar. O camisa 79, centroavante nato, já pede passagem e pode reaparecer entre os 11 no duelo com o Vitória, na próxima quinta-feira (23), novamente no Nilton Santos.

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    O atacante foi um dos cinco jogadores formados nas categorias de base do Glorioso que foram a campo contra o Santos. Além dele, também atuaram o zagueiro Justino, o volante Huguinho e o atacante Kauan Toledo, todos titulares. Kadir, outra cria da base, saiu do banco e fez o gol da vitória aos 50 minutos do segundo tempo.

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