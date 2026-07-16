Veja os gols da vitória do Botafogo sobre o Santos no Brasileirão
Equipes se enfrentaram no Estádio Nilton Santos
O Botafogo venceu o Santos por 2 a 1 nesta quinta-feira (16) em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo, que aconteceu no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, marcou a volta do calendário do futebol brasileiro após a pausa para a Copa do Mundo.
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O gol que abriu o placar foi marcado por Lucas Emanuel aos 42 minutos de jogo. O jovem recebeu passe de Kauan Toledo e, de cavadinha, superou o goleiro Gabriel Brazão. Inicialmente o lance parecia impedido, mas após análise do VAR o feito foi validado.
Aos 12 minutos do segundo tempo Álvaro Barreal empatou para o Santos. Após choque entre o goleiro Leo Linck e Gabriel Justino na área alvinegra o camisa 22 dominou no peito e finalizou enquanto o arqueiro reclamava de dores.
Nos acréscimos do confronto o atacante panamenho, Kadir, que entrou no lugar de Kauan Toledo aos 33 minutos do segundo tempo, decdiu a partida. O goleiro Gabriel Brazão tentou afastar a bola, que rebateu no defensor Luan Peres e sobrou para o camisa 37 empurrar para o fundo das redes.
Veja os gols da partida:
July 16, 2026
July 16, 2026
July 17, 2026
CBF se reunirá com clubes para adotar regras da Copa do Mundo
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) iniciará em agosto um processo de discussão com os clubes das Séries A e B do Brasileirão sobre a implementação das novas regras aprovadas pela International Football Association Board (IFAB) e utilizadas na Copa do Mundo de 2026. Antes de definir quando as mudanças entrarão em vigor nas competições nacionais, a entidade pretende ouvir os representantes das equipes.
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A reunião técnica servirá para apresentar estudos sobre os impactos das alterações, compartilhar a experiência da arbitragem durante o Mundial e discutir um cronograma para a adoção das novas regras nos torneios organizados pela CBF.
Segundo a entidade, a definição da data de implementação será tomada somente após o diálogo com os clubes. A iniciativa faz parte da estratégia da atual gestão de debater mudanças com os participantes das competições antes da adoção de novas medidas.
Enquanto conduz as discussões com os clubes, a CBF também prepara seu quadro de arbitragem para aplicar as alterações. Árbitros, assistentes e instrutores passam por capacitação para atuar de acordo com as novas determinações da IFAB.
As mudanças também serão implementadas pela Conmebol. Por isso, a CBF informou que colocará árbitros e instrutores à disposição dos clubes brasileiros que disputam competições sul-americanas, com o objetivo de auxiliar na adaptação às novas regras.
As alterações nas regras já foram utilizadas pela Fifa durante a Copa do Mundo de 2026 e agora começam a ser incorporadas por outras competições organizadas pelas confederações nacionais e continentais.
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