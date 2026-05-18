O Palmeiras ganhou um forte concorrente europeu na disputa para tentar repatriar o volante Danilo, atualmente no Botafogo. De acordo com a apuração da "ESPN", o Manchester United monitora de perto a situação do jogador e o definiu como o principal alvo no mercado para substituir o experiente Casemiro. Do lado alvinegro, a venda de seu principal craque é vista internamente como fundamental para aliviar a crise financeira que atinge os cofres do clube carioca.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

O corte de Danilo da partida contra o Corinthians, no último domingo (17), justificado oficialmente por "motivos pessoais", envolveu decisões estratégicas nos bastidores. O primeiro fator é a proximidade da convocação final para a Copa do Mundo. Presente na pré-lista do técnico Carlo Ancelotti, o volante vinha de uma sequência intensa de quatro jogos como titular em um intervalo de apenas 12 dias. Uma lesão às vésperas do anúncio poderia arruinar o sonho de defender a Seleção Brasileira.

O segundo motivo diz respeito ao seu futuro no mercado da bola. Caso entrasse em campo no Estádio Nilton Santos, o jogador completaria a sua 12ª partida no Campeonato Brasileiro. Pelo regulamento do torneio, essa marca o impediria de se transferir e atuar por qualquer outra equipe do futebol nacional ainda nesta temporada.

continua após a publicidade

Danilo comemora gol pelo Botafogo contra o Internacional (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Disputa entre Palmeiras e Flamengo

A prioridade de Danilo é retornar ao futebol europeu, com preferência especial pela Inglaterra. No entanto, o atleta não descarta uma permanência no Brasil, caso as ofertas do exterior não atinjam o patamar esperado.

Há algumas semanas, o Flamengo chegou a procurar o estafe do atleta para monitorar a situação e colocou valores na mesa para contratá-lo. A movimentação rubro-negra, contudo, esbarrou em uma postura agressiva do Palmeiras. Assim que tomou conhecimento do interesse rival, a presidente Leila Pereira assumiu a frente das negociações e enviou a mensagem de que cobriria qualquer oferta feita pelo volante no mercado interno. Diante desse cenário, o Flamengo optou por sair de cena.

continua após a publicidade

Revelado nas categorias de base do Palmeiras, Danilo possui uma forte identificação com a equipe paulista. Pelo Alviverde, o volante conquistou seis títulos, com destaque para duas taças da Copa Libertadores e uma Recopa Sul-Americana, antes de ser negociado com o Nottingham Forest.

Apesar do interesse do time que o revelou e da forte investida do Manchester United, o jogador não tem pressa para definir o seu próximo destino. A tendência é que Danilo avalie os cenários e tome uma decisão definitiva somente após a disputa da Copa do Mundo.

Danilo com a camisa do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.