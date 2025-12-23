AO VIVO: Acompanhe o vaivém do mercado da bola nesta terça-feira (23)

O Lance! acompanha em tempo real as principais movimentações do mercado de transferências nesta terça-feira (23), trazendo todas as atualizações e bastidores visando a próxima temporada do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Confira as últimas movimentações do Mercado da Bola

Cada liga possui sua própria janela de transferências, mas, por padrão, esses períodos costumam acontecer quase ao mesmo tempo, com pequenas diferenças nas datas. No Brasil, as negociações entre clubes profissionais estarão liberadas de 5 de janeiro a 3 de março de 2026.

Já na Europa, a maioria dos campeonatos adota uma janela que vai do início de janeiro até o começo de fevereiro. Por conta dessas diferenças, os clubes precisam agir com atenção, já que negociações entre países podem ser inviabilizadas caso a janela de um deles já esteja fechada.

continua após a publicidade

Atualizações do mercado de transferências AO VIVO

7h - Grêmio renova empréstimo de Arezo para time uruguaio

O Grêmio renovou o empréstimo do atacante Matías Arezo, 23 anos, para o Peñarol, do Uruguai. Arezo ficou seis meses no time uruguaio e se destacou na segunda metade da temporada. De agosto a dezembro, o jogador fez 12 gols em 24 jogos, com uma média de um gol a cada duas partidas, além de dar quatro assistências.

6h45 - Duas semanas após quedas, Ceará e Fortaleza seguem sem reforços

Duas semanas depois que foram rebaixados para a Série B, Ceará e Fortaleza ainda não anunciaram novos reforços. Os clubes, porém, trocaram seus treinadores e já estão apresentando saídas em seus elencos.

continua após a publicidade

6h15 - Internacional confirma saída de volante

Conforme antecipado pelo Lance!, o volante Luis Otávio está deixando o Internacional. O Colorado concretizou a venda do jogador de 18 anos para o Orlando City, dos EUA. Com a transferência, o clube deve lucrar um montante na casa de 3,2 milhões de dólares, cerca de R$ 17,9 milhões pela cotação atual. O valor correspondente à parcela de 60% dos direitos econômicos pertencente ao Inter.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Luis Otávio em campo pelo Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

5h - Dívidas? Reforços? Como o Corinthians pretende usar o dinheiro da Copa do Brasil

Durante a festa do Corinthians na Neo Química Arena, em celebração à conquista da Copa do Brasil, o presidente Osmar Stabile afirmou que sabe lidar com dinheiro e que, com o valor recebido pela competição, conseguirá administrar o clube. A expectativa é que, inicialmente, o valor seja para pagar contas.



