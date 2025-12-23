O Coritiba anunciou a renovação do meia Josué na noite de segunda-feira (22). O atleta português foi eleito o melhor jogador da Série B deste ano.

Josué, 35 anos, tinha contrato com o Coxa até o fim deste ano e possuía uma cláusula de renovação automática, mas precisava chegar a um acordo financeiro. O Lance! apurou que as partes entraram em consenso na noite de quinta-feira (18), com uma valorização salarial.

O novo vínculo de Josué com o Coritiba vai até o final de 2026.

No Alto da Glória desde agosto de 2024, após passagem pelo Legia Warszawa, da Polônia, o meia português fez oito gols e deu nove passes decisivos em 55 jogos. Na campanha do título da Série B, ele foi eleito o melhor jogador da competição, em prêmio da ESPN, com seis gols e quatro assistências em 34 rodadas disputadas.

Com Josué, Coritiba tem três renovações

Além de Josué, o Coritiba garantiu mais duas permanências. O goleiro reserva Gabriel Leite renovou por um ano, e o volante Wallisson foi comprado.

A diretoria alviverde não renovou com 11 jogadores, enquanto tem negociações com o zagueiro Maicon. Já com contrato, o volante Sebástian Gómez também conversa para ampliar o vínculo.

O elenco coxa-branca se reapresenta em 27 de dezembro, no CT da Graciosa, para iniciar a pré-temporada. O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 7 de janeiro com um time sub-23, enquanto o grupo principal jogará a partir da terceira rodada.