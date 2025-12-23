De férias depois de uma temporada desgastante pelo Bahia - time brasileiro que mais jogou em 2025 -, Everton Ribeiro participou de uma partida festiva do projeto Craques do Amanhã com outros astros do futebol e do mundo artístico, no Rio de Janeiro, e aproveitou para conversar com a imprensa sobre o ano do Tricolor. O Lance! estava presente e acompanhou o bate-papo.

continua após a publicidade

🔴🔵Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Logo de cara, Everton analisou o 2025 de recordes do Bahia no Campeonato Brasileiro, o retorno à Libertadores e avaliou a temporada como positiva, apesar de não ter alcançado o principal objetivo: a classificação direta para a fase de grupos da competição continental.

— No todo, foi um ano muito positivo. Conquistamos os primeiros títulos com a camisa do Bahia [Baianão e Copa do Nordeste], batemos a maior pontuação da história do clube no campeonato [60 pontos]. Infelizmente, não conseguimos o objetivo de chegar diretamente à Libertadores, mas estamos novamente lá — iniciou Everton.

continua após a publicidade

— Agora vamos lutar para chegar à fase de grupos. Acho que a expectativa e a realidade foram boas. Poderíamos ter feito mais, lógico. A gente sempre tem que querer mais, não pode se contentar com o que conseguiu. Mas é importante ficar feliz por ter feito um bom ano, com jogadores chegando, o grupo se fortalecendo cada vez mais. Acho que a marca do Bahia e o clube em si estão crescendo, vivendo uma fase de evolução.

Vale lembrar que o Bahia ficou na sétima posição da Série A, com 60 pontos, e vai disputar a Pré-Libertadores. O primeiro adversário será o O'Higgins, do Chile, com confrontos nos dias 18 e 25 de fevereiro.

continua após a publicidade

O capitão tricolor ainda teve que superar o diagnóstico de um câncer na tireoide já nesta reta final de temporada e conseguiu voltar a atuar para ajudar o time na reta final do Campeonato Brasileiro.

— Graças a Deus me recuperei e pude voltar ao mais alto nível. Foi difícil, achei que seria mais fácil. Foram 15 dias totalmente parado, o que muda muito. Mas, pela postura que o clube teve comigo, consegui voltar o mais rápido possível, não 100%, mas em condições de ajudar a equipe — relembrou.

Everton Ribeiro foi um dos grandes destaques nesta temporada; meia do Bahia elogia Filipe Luís, treinador do Flamengo (Foto: divulgação / EC Bahia)

➡️Bahia anuncia renovação com goleiro Ronaldo

Everton Ribeiro comenta trabalho de Filipe Luís

Mas a conversa não se limitou ao Bahia. Ídolo do Flamengo, Everton Ribeiro também aproveitou para elogiar o trabalho de Filipe Luís, seu ex-colega de time, à frente do Rubro-Negro carioca, que levantou os troféus da Libertadores e do Campeonato Brasileiro nesta temporada.

— Ele sempre falou que queria ser treinador quando parasse de jogar. Já era muito estudioso desde quando atuava. A gente se fala sempre, e eu fico muito feliz por ele. Foi um ano mágico. Primeiro ano completo como treinador principal e já conquistando títulos importantes, marcando história. Acredito que ele tem tudo para ser um dos grandes treinadores do Brasil e do mundo, porque é um cara esforçado, inteligente e que ama o que faz. Isso é o mais importante — concluiu Everton.