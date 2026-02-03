Fluminense avalia atravessar negociação do Palmeiras por Arias

O Fluminense, ex-clube de Arias, tem uma cláusula de preferência de compra em contrato com o Wolves e avalia atravessar a negociação do Palmeiras pelo colombiano. O Alviverde evoluiu nas tratativas para ter o jogador ainda nesta janela de transferências.

A conversa sobre o retorno de Arias ao Fluminense acontece com frequência. O Tricolor tem, no contrato do Arias, uma cláusula de preferência de compra. Caso algum outro time faça uma proposta pelo colombiano, o Flu tem que ser notificado.

O planejamento do Fluminense é exercer essa preferência. Isso, porém, depende do valor da proposta que o Wolverhampton receber. Não há uma garantia de que o Tricolor vai conseguir atravessar o negócio financeiramente, mas existe um preparo para que isso aconteça.

Números de Arias na temporada

Jhon Arias enfrentou dificuldade de adaptação após a transferência para a Premier League e soma dois gols e uma assistência em 29 partidas pelos Wolverhampton. O meia-atacante chegou no Velho Continente depois do Mundial de Clubes, em julho de 2025.

No Brasil, o colombiano teve grande destaque no Fluminense, clube em que atuou por três temporadas. Após começo apagado, Arias se reinventou após chegada de Fernando Diniz e virou um dos pilares do Tricolor Carioca. Em 2023, conquistou a Libertadores da América.

Jhon Arias se despede do Fluminense após a partida contra o Cruzeiro (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense visita o Bahia na Arena Fonte Nova na segunda quinta-feira (5). O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro

