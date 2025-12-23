Em processo de transição de associação para Sociedade Anônima do Futebol (SAF), o Paraná Clube anunciou um novo executivo de futebol. Rodrigo Possebon, ex-Athletico, assumiu o cargo nesta terça-feira (23).

Rodrigo Possebon, 36 anos, estava desempregado desde a demissão no Furacão, em junho deste ano, quando era diretor de futebol. Ele substituirá Carlos Bonatelli, que deixou o Tricolor para assumir o CSA, em setembro.

- Rodrigo Possebon chega ao Paraná Clube para liderar o departamento de futebol, contribuindo diretamente para a construção de um modelo de trabalho competitivo, eficiente e conectado aos objetivos de médio e longo prazo do clube. O Paraná Clube dá as boas-vindas e deseja sucesso neste novo desafio - afirmou o texto, no site oficial.

Essa é a primeira ação da NextPlay, que comprou o Paraná na sexta-feira (19), em um investimento de R$ 212 milhões a R$ 682 milhões por 10 anos. O próximo passo é acertar com um CEO e um técnico.

A promessa da empresa era ter esses nomes apenas no começo de janeiro de 2026, mas um deles teve a negociação fechada com antecedência. Os profissionais estão sendo escolhidos em consenso entre o clube e a investidora.

A ideia é de que o elenco paranista comece a pré-temporada entre 19 e 26 de janeiro. A estreia da Segunda Divisão está marcada para 28 de fevereiro contra o Prudentópolis, em casa.

Dentro da proposta, a NextPlay promete investimento de R$ 10 milhões anuais para o clube quando estiver fora de uma divisão nacional. Contudo, como o processo da SAF só deve ser concluído no segundo semestre de 2026, a investidora fará um aporte menor, sem o valor divulgado.

- Os executivos já vão chegar com um orçamento alinhado com a associação (para seis meses). A gente acha que vai conseguir recuperar o clube em um curto espaço de tempo para competir - afirmou Pedro Weber, CEO da empresa.

Carreira de Rodrigo Possebon, novo executivo do Paraná Clube

Fora dos gramados, Rodrigo Possebon fez cursos pela Fundação Getúlio Vargas, Cruyff Institute, Universidade do Futebol e Federação Paulista de Futebol (FPF). Ele iniciou a carreira como diretor da base do Barra-SC e depois foi gerente de futebol da Ferroviária-SP.

Mais recentemente, se transferiu ao Athletico como diretor das categorias de base em julho de 2024. Com o rebaixamento na Série A, ele acabou promovido para o principal em dezembro e acabou demitido após 11 da Série B, quando o Furacão ocupava a 12ª colocação - subiu à Série A ao fim da Segundona.

Já nos gramados, se formou na base do Internacional e jogou por Santos, Criciúma, Mirassol, Juventude, Náutico, URT e Passo Fundo no Brasil. Pelo exterior, atuou no Manchester United, Braga (Portugal) e Vicenza (Itália).

Paraná Clube completará mais de um ano sem jogar

Rebaixado no Paranaense, o Paraná não entra em campo desde 15 de fevereiro, na derrota por 2 a 0 no clássico contra o Coritiba, na Vila Capanema, pela última rodada da primeira fase. Na ocasião, o Tricolor já não tinha mais chances de escapar da queda.

Após o estadual, o clube até teve a possibilidade de voltar a atuar na Taça FPF, que começou em agosto e termina em novembro, mas optou por não disputar por falta de dinheiro. A competição deu vagas para a Copa do Brasil e para a recém-criada Copa Sul-Sudeste.

Assim, o Paraná atingirá o maior período sem jogos na história de quase 36 anos. A equipe foi fundada em 19 de dezembro de 1989.

Em campo, após novo rebaixamento da elite estadual, o Tricolor tem a Segundona do Campeonato Paranaense e a Taça Paraná como calendário no ano que vem. O estadual começa no fim de fevereiro, enquanto o outro torneio está previsto para depois da Copa do Mundo.