menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Palmeiras supera valores do Fluminense e encaminha contratação de Arias

Colombiano aceitou retornar ao Brasil após período instável na Europa e assinará contrato válido por quatro temporadas

Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 05/02/2026
11:50
Jhon Arias Wolves
imagem cameraJhon Arias durante apresentação no Wolverhampton (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Palmeiras venceu a concorrência do Fluminense e se aproximou da contratação de Jhon Arias. O clube carioca tinha até a última quarta-feira (4) para exercer o direito de prioridade na compra e tentar igualar a proposta feita pelo Alviverde, fixada em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual).

continua após a publicidade

+ Abel encontra 'formação ideal' no Palmeiras e aguarda contratações para fechar lacunas

O Fluminense sinalizou com uma oferta de 20 milhões de euros, negada de forma imediata pelo Wolverhampton.

Agora, o Palmeiras alinha os últimos detalhes burocráticos com o estafe de Jhon Arias para finalizar as tratativas e assinar contrato válido por quatro temporadas. O atacante chega à Academia de Futebol como o segundo reforço da janela de transferências, após a contratação de Marlon Freitas junto ao Botafogo.

O jogador se transferiu para a Inglaterra após comandar o Fluminense até as semifinais do Mundial de Clubes, em julho do ano passado. Pelos Wolves, soma 26 partidas, com dois gols marcados e uma assistência.

continua após a publicidade

Jhon Arias foi negociado pelo clube carioca por 22 milhões de euros - sendo 17 milhões fixos e outros 5 milhões em variáveis. Agora, retorna ao Brasil por um valor cerca de 8 milhões de euros superior para defender o Palmeiras.

O fato de o Wolverhampton estar virtualmente rebaixado à segunda divisão do Campeonato Inglês, aliado ao desejo do jogador de se manter em alto nível para a disputa da Copa do Mundo com a Colômbia, foram fatores fundamentais para Arias aceitar um retorno ao Brasil poucos meses após se transferir para a Europa.

continua após a publicidade
Jhon Arias Wolves Wolverhampton Premier League
Arias está próximo de ser anunciado como reforço do Palmeiras (Foto: Reprodução/X/@premierleague)

Chegadas e saídas do Palmeiras na janela

Chegadas

  1. Marlon Freitas (volante/Botafogo)
  2. Jhon Arias (atacante/Wolverhampton)*

*Ainda não anunciado pelo clube

Saídas

  1. Weverton (goleiro/Grêmio)
  2. Micael (zagueiro/Inter Miami)*
  3. Aníbal Moreno (volante/River Plate)
  4. Raphael Veiga (meia/América-MEX)*
  5. Facundo Torres (atacante/Austin FC)

*Jogadores emprestados pelo Palmeiras

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras😑

🤑 Aposte na vitória do Palmeiras no clássico contra o Corinthians! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias