Palmeiras supera valores do Fluminense e encaminha contratação de Arias

O Palmeiras venceu a concorrência do Fluminense e se aproximou da contratação de Jhon Arias. O clube carioca tinha até a última quarta-feira (4) para exercer o direito de prioridade na compra e tentar igualar a proposta feita pelo Alviverde, fixada em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual).

O Fluminense sinalizou com uma oferta de 20 milhões de euros, negada de forma imediata pelo Wolverhampton.

Agora, o Palmeiras alinha os últimos detalhes burocráticos com o estafe de Jhon Arias para finalizar as tratativas e assinar contrato válido por quatro temporadas. O atacante chega à Academia de Futebol como o segundo reforço da janela de transferências, após a contratação de Marlon Freitas junto ao Botafogo.

O jogador se transferiu para a Inglaterra após comandar o Fluminense até as semifinais do Mundial de Clubes, em julho do ano passado. Pelos Wolves, soma 26 partidas, com dois gols marcados e uma assistência.

Jhon Arias foi negociado pelo clube carioca por 22 milhões de euros - sendo 17 milhões fixos e outros 5 milhões em variáveis. Agora, retorna ao Brasil por um valor cerca de 8 milhões de euros superior para defender o Palmeiras.

O fato de o Wolverhampton estar virtualmente rebaixado à segunda divisão do Campeonato Inglês, aliado ao desejo do jogador de se manter em alto nível para a disputa da Copa do Mundo com a Colômbia, foram fatores fundamentais para Arias aceitar um retorno ao Brasil poucos meses após se transferir para a Europa.

Arias está próximo de ser anunciado como reforço do Palmeiras (Foto: Reprodução/X/@premierleague)

Chegadas e saídas do Palmeiras na janela

Chegadas

Marlon Freitas (volante/Botafogo) Jhon Arias (atacante/Wolverhampton)*

*Ainda não anunciado pelo clube

Saídas

Weverton (goleiro/Grêmio) Micael (zagueiro/Inter Miami)* Aníbal Moreno (volante/River Plate) Raphael Veiga (meia/América-MEX)* Facundo Torres (atacante/Austin FC)

*Jogadores emprestados pelo Palmeiras

