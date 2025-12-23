Grande europeu avança pela contratação de ex-Corinthians

Wesley tem 20 anos e é alvo do Benfica desde os tempos do Corinthians.

Cria do Corinthians, Wesley deverá deixar o Al-Nassr, de Jorge Jesus e Cristiano Ronaldo, na próxima janela de transferências e o Benfica já iniciou as negociações com o clube saudita, de acordo com o jornalista Bruno Andrade.

Aos 20 anos, Wesley se tornou um alvo concreto do Benfica, que observa o jovem desde os tempos do Corinthians. Assim, as negociações entre as partes estão em andamento para chegar a um acordo sobre o modelo de negócio. O Al-Nassr, por sua vez, não estaria disposto a se desfazer em definitivo do atacante brasileiro, apesar da baixa minutagem em seus dois anos na Arábia Saudita.

Autor de três gols e uma assistência nesta temporada, Wesley foi contratado pelo Al-Nassr em julho de 2024, quando pagou 18 milhões de euros (R$ 117 milhões na cotação atual) ao Corinthians. No entanto, o limite de estrangeiros imposto pelo Campeonato Saudita limitou a minutagem esperada pelo brasileiro, que foi inscrito como um sub-21.

Wesley com camisa do Al-Nassr em sua apresentação pelo clube (Foto: Divulgação / Al-Nassr)

Participação de Mané na CAN pode dificultar saída de Wesley

Apesar do aval de Jorge Jesus para que a negociação ocorra, haverá uma reunião com o staff de Wesley para definir a situação. O fato de perder Sadio Mané, que foi convocado para a Copa Africana de Nações pela seleção do Senegal, pode atrapalhar a transferência para o Benfica, já que os sauditas esperam ter um jogador estrangeiro para substituir seu ponta esquerda durante o torneio.

