Time da MLS apresenta proposta por volante do Internacional

O Orlando City apresentou proposta pelo volante do Internacional Luis Otávio. A informação foi trazida pelo jornalista identificado Vagner Martins, em sua coluna em GZH, e confirmada por apuração do Lance!. A proposta do time da MLS é de quase 5 milhões de dólares, cerca de R$ 26,5 milhões na cotação atual. O valor se aproximaria da quantia pretendida pelo Colorado, que deve aceitar a proposta, e ajudaria no cumprimento da meta orçamentária.

O Inter detém 70% dos direitos federativas do camisa 39. Pelo que foi dito ao Lance!, há uma cláusula de compra de mais 10% que deve ser exercida. Com isso, o Colorado ficaria com aproximadamente 4 milhões de dólares, pouco mais de R$ 21,2 milhões na cotação atual.

Orlando City apresenta proposta

O time estado-unidense havia demonstrado interesse no atleta de 18 anos recentemente. O desejo do Orlando City por Luis Otávio ocorreu a partir da observação de um emissário enviado ao Brasil. Um representante da equipe esteve acompanhou jogos do Inter para avaliar o desempenho do volante.

Só então a equipe da MLS deu um passo além, fazendo uma oferta oficial à direção alvirrubra. Conforme ouviu o Lance! de algumas fontes, as partes ainda analisam os termos do negócio. O Colorado ainda não se manifestou. O certo é que o negócio só seria concretizado no final da temporada.

Um passo em direção da meta de R$ 160 milhões

Luis Otávio tem contrato até dezembro de 2028 e foi promovido no ano passado, com o técnico Roger Machado. Estreou na vitória por 1 a 0 no Gre-Nal 443, pelo Brasileirão. Desde então, atuou em 26 partidas como profissional, seis delas como titular. Com Ramón e Emiliano Díaz, começou cinco jogos – contra Juventude, Corinthians, Bahia (nos dois duelos) e Fluminense.

Aceitando a proposta e vendendo o volante, o Inter dá um passo a mais em direção ao cumprimento da meta de negociar R$ 160 milhões em jogadores na temporada. Até o momento, o clube acumula R$ 116,6 milhões, conforme cálculo do Lance!.