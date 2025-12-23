Durante a festa do Corinthians na Neo Química Arena, em celebração à conquista da Copa do Brasil, o presidente Osmar Stabile afirmou que sabe lidar com dinheiro e que, com o valor recebido pela competição, conseguirá administrar o clube. A expectativa é que, inicialmente, o valor seja para pagar contas.

A declaração tranquiliza os torcedores, que além de comemorarem a taça, viram o clube receber R$ 77.175.000 pela vitória na final, valor que, somado aos ganhos das fases anteriores, ultrapassa R$ 97,7 milhões.

— Eu sou um bom administrador nessa área de dinheiro. Joga dinheiro na minha mão que eu sei fazer. O dinheiro a gente faz. Agora, duro é ser presidente. Por isso que eu falei, é uma questão de competência ser presidente de uma instituição que estava sem dinheiro e ser campeão — disse Stabile.

Transferban no Corinthians

O clube alvinegro enfrenta atualmente um transfer ban da Fifa pelas próximas três janelas de transferências, em razão de atraso nos pagamentos pela contratação de Félix Torres, junto ao Santos Laguna, em um valor de R$ 44 milhões.

Entre outros compromissos pendentes estão: R$ 6,76 milhões ao Shakhtar Donetsk pelo empréstimo de Maycon, R$ 23,3 milhões ao Talleres pela compra de Rodrigo Garro, R$ 8 milhões ao Philadelphia Union pela chegada de José Martínez, e R$ 6,2 milhões ao Midtjylland pela aquisição de Charles.

— São 68 milhões... pelo cálculo que fiz agora, tem uns descontos de INSS, vai uma parte para o governo, uma parte de volta para CBF. São 68, 69 milhões que vamos receber. Com o dinheiro na mão, quando chegar, eu saberei administrar esse dinheiro, pagando as contas da forma que tem que ser. Transferban está entre os nossos processos de administração com esse dinheiro — completou.

Dívidas do Corinthians (na Fifa):