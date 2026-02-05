Torcedores do Flamengo reagem à decisão de Jhon Arias: 'Ele sabe'

A quarta-feira (4) do torcedor do Flamengo não foi agitada apenas pelo duelo contra o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro fez uma proposta para Jhon Arias, mas o meia colombiano recusou a investida. Nas redes sociais, torcedores do Mais Querido reagiram à decisão do jogador que fez história no Fluminense.

continua após a publicidade

Em resposta à oferta do Flamengo, Arias e seu estafe afirmaram que o atleta não tem interesse em atuar pelo clube por conta da identificação construída com o rival tricolor. Os valores eram considerados altos pela diretoria rubro-negra, que estava disposta a investir pesado para trazer o meia ao Brasil.

➡️Torcida do Flamengo manda recado a Filipe Luís após tropeço no Brasileirão

➡️Torcedores do Flamengo se revoltam com jogador contra o Internacional: 'Não aguento'

continua após a publicidade

Nas redes sociais, a torcida do Flamengo reagiu à negativa de Jhon Arias. Veja os comentários sobre a negociação abaixo:

José Boto, diretor de futebol do Flamengo (Foto: Bruno Ulivier/O Fotografico/Gazeta Press)

Veja os comentários após decisão de Jhon Arias sobre jogar no Flamengo

Palmeiras e Fluminense tem interesse no colombiano

O Wolverhampton aceitou proposta enviada pelo Palmeiras por Jhon Arias, de 25 milhões de euros (R$ 155 milhões, na cotação atual), e reduziu as chances de o Fluminense, que possui prioridade para cobrir eventuais ofertas, repatriar o atacante. O Flamengo fez proposta, mas obteve negativa do jogador.

Apesar disso, a cúpula do Tricolor estuda formas de viabilizar o negócio sem comprometer o planejamento, e isso pode passar muito pela vontade do atleta. A diretoria mantém contato próximo com Arias e seu estafe, apostando na boa relação construída ao longo dos anos, para que o destino final no Brasil seja o Fluminense. Em respeito ao clube das Laranjeiras, Arias recusou o Flamengo. Tudo depende dos Wolves, mas a expectativa é de que a vontade do atleta pese nas tratativas com os ingleses e ajude o Tricolor a construir um desfecho favorável.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte no Flamengo! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.