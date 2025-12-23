menu hamburguer
Grêmio

Grêmio renova empréstimo de Arezo para time uruguaio

Tricolor recebe nova compensação financeira do Peñarol

b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Curitiba (PR)
Dia 23/12/2025
07:00
Arezo lamenta pênalti perdido em jogo do Grêmio. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)
Arezo lamenta pênalti perdido em jogo do Grêmio. Arezo fez seis gols em 37 jogos pelo Grêmio. Foto: Maxi Franzoi/Agif/Gazeta Press
O Grêmio renovou o empréstimo do atacante Matías Arezo, 23 anos, para o Peñarol, do Uruguai. A definição aconteceu no início desta semana.

Arezo ficou seis meses no time uruguaio e se destacou na segunda metade da temporada. De agosto a dezembro, o jogador fez 12 gols em 24 jogos, com uma média de um gol a cada duas partidas, além de dar quatro assistências.

Com o bom desempenho, o Peñarol conseguiu a permanência até o final de 2026 através de uma nova compensação financeira pelo empréstimo. O valor pago dessa vez foi de 400 mil dólares (R$ 2,2 milhões, na cotação atual).

Neste ano, o clube brasileiro já recebeu 300 mil euros (R$ 1,8 milhão, na cotação da época) pela ida do atleta ao time uruguaio. No novo acordo, o Grêmio colocou uma opção de compra de 3,5 milhões de dólares (R$ 19,5 milhões) ao Peñarol, que disputará a Libertadores em 2026.

Para a posição, o novo técnico Luís Castro tem Carlos Vinicius, André Henrique e Braithwaite, que se recupera de lesão, como alternativas. O Grêmio tem o estadual, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileirão como calendário no ano que vem.

Carreira de Arezo, do Grêmio

Contratado em julho de 2024, vindo do Granada, da Espanha, Matías Arezo custou 3 milhões de euros (R$ 17 milhões, na cotação da época) por 50% dos direitos econômicos. Ele assinou contrato com o Imortal até o fim de 2028.

Pelo Grêmio, o atacante fez seis gols marcados e deu duas assistências em 37 partidas. Antes, ele passou pelo River Plate-URU, clube que tem a outra metade dos direitos econômicos.

No time uruguaio, ele marcou 37 gols em 111 jogos. Já no Granada, fez apenas um gol em 31 confrontos.

Matías Arezo está em alta no Peñarol (Foto: Divulgação/Peñarol)
Matías Arezo está em alta no Peñarol. Foto: Divulgação/Peñarol

