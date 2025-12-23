O Grêmio renovou o empréstimo do atacante Matías Arezo, 23 anos, para o Peñarol, do Uruguai. A definição aconteceu no início desta semana.

Arezo ficou seis meses no time uruguaio e se destacou na segunda metade da temporada. De agosto a dezembro, o jogador fez 12 gols em 24 jogos, com uma média de um gol a cada duas partidas, além de dar quatro assistências.

Com o bom desempenho, o Peñarol conseguiu a permanência até o final de 2026 através de uma nova compensação financeira pelo empréstimo. O valor pago dessa vez foi de 400 mil dólares (R$ 2,2 milhões, na cotação atual).

Neste ano, o clube brasileiro já recebeu 300 mil euros (R$ 1,8 milhão, na cotação da época) pela ida do atleta ao time uruguaio. No novo acordo, o Grêmio colocou uma opção de compra de 3,5 milhões de dólares (R$ 19,5 milhões) ao Peñarol, que disputará a Libertadores em 2026.

Para a posição, o novo técnico Luís Castro tem Carlos Vinicius, André Henrique e Braithwaite, que se recupera de lesão, como alternativas. O Grêmio tem o estadual, a Copa do Brasil, a Sul-Americana e o Brasileirão como calendário no ano que vem.

Carreira de Arezo, do Grêmio

Contratado em julho de 2024, vindo do Granada, da Espanha, Matías Arezo custou 3 milhões de euros (R$ 17 milhões, na cotação da época) por 50% dos direitos econômicos. Ele assinou contrato com o Imortal até o fim de 2028.

Pelo Grêmio, o atacante fez seis gols marcados e deu duas assistências em 37 partidas. Antes, ele passou pelo River Plate-URU, clube que tem a outra metade dos direitos econômicos.

No time uruguaio, ele marcou 37 gols em 111 jogos. Já no Granada, fez apenas um gol em 31 confrontos.