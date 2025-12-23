Botafogo trabalha por quatro renovações de contratos

De olho na montagem do elenco para 2026, o Botafogo trabalha para manter a base utilizada nas últimas temporadas e negocia a renovação de quatro jogadores considerados referências do grupo. O caso mais adiantado é o do lateral-esquerdo Marçal, cujo contrato termina no próximo dia 31.

Após jogo beneficente realizado na última segunda-feira (22), o próprio jogador afirmou que o acordo está próximo de ser concluído.

— Tudo praticamente 90% certo já. Tem ali que acertar um detalhezinho, mas a gente espera ainda nessa semana já resolver isso — afirmou ao SporTV.

Além de Marçal, a diretoria também mantém conversas com Alexander Barboza, Marlon Freitas e Alex Telles, todos com vínculo válido até dezembro de 2026. Titulares na maior parte da temporada, os três já se reuniram com dirigentes para alinhar expectativas sobre permanência e planejamento esportivo. A informação foi publicada primeiramente pelo jornal "O Globo".

O clube adota cautela nas tratativas, já que ainda faltam seis meses para que esses atletas possam assinar pré-contrato com outras equipes. Barboza, inclusive, recebeu uma proposta de um clube dos Emirados Árabes Unidos, cujos valores foram levados ao conhecimento da cúpula de futebol pelo estafe do defensor.

As negociações chegaram a ser interrompidas após a saída de Davide Ancelotti, período em que o Botafogo priorizou a definição do novo comando técnico. Com a chegada de Martín Anselmi, a tendência é de retomada dos contatos para avançar nas renovações e garantir a manutenção da espinha dorsal do elenco para a próxima temporada.

