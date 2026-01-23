menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Coritiba encaminha contratação de Keno, do Fluminense

Atacante acerta detalhes com o Tricolor

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
b11e71d9-b9eb-4b30-94cf-390c11f78a40_IMG_6204-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Moreira
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/01/2026
00:52
Atualizado há 1 minutos
Keno marcou o quarto gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)
imagem cameraKeno comemora gol pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Coritiba está próximo de confirmar a contratação de Keno, jogador do Fluminense. O clube tem tudo acertado com o jogador, que apenas finaliza detalhes da saída do Tricolor. O Clube das Laranjeiras não vai dificultar a saída do atacante e os dois devem finalizar o vínculo nas próximas horas.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Fluminense vence o Nova Iguaçu de virada em jogo 'maluco' pelo Carioca

A negociação entre Coritiba, Fluminense e Keno deve acontecer em moldes similares a operação de Thiago Santos, que também deixou o Tricolor rumo ao Coxa. O jogador teve pouco espaço no Flu na última temporada e não teria o seu contrato renovado ao fim do acordo atual. O interesse do Coritiba foi noticiado inicialmente pelo "Ge".

Keno comemora gol do Fluminense contra Aparecidense pela Copa do Brasil
Keno comemora gol do Fluminense contra Aparecidense pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Relembre a contratação de Thiago Santos

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Thiago Santos deixa o Fluminense e está a caminho do Coritiba

Thiago Santos não fica no Fluminense para 2026. O jogador tinha contrato com o clube até o fim da próxima temporada, mas recebeu uma oferta de vínculo mais longo com o Coritiba. O Coxa é o atual campeão do Brasileirão Série B e estará na Série A no ano que vem.

continua após a publicidade

Antes disso, Zubeldía disse à diretoria que gosta do jogador e pediu para que ele seguisse no clube para 2026. A decisão não foi uma exigência. O Lance! apurou que uma possível exigência de qualquer jogador que seja não faz o perfil do técnico. A diretoria e a comissão do argentino trabalharão em conjunto para a temporada que vem. Zubeldía fechou o ano em alta com a cúpula que comanda o futebol Tricolor pelos resultados apresentados, pelo dia a dia no clube e pela filosofia de trabalho.

No entanto, o futuro de Thiago Santos não será no Rio de Janeiro. Com apenas um ano de contrato restante no Tricolor, o jogador recebeu uma oferta de contrato mais longo do Coritiba, provável time do atleta em 2026.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias