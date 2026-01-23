Coritiba encaminha contratação de Keno, do Fluminense

O Coritiba está próximo de confirmar a contratação de Keno, jogador do Fluminense. O clube tem tudo acertado com o jogador, que apenas finaliza detalhes da saída do Tricolor. O Clube das Laranjeiras não vai dificultar a saída do atacante e os dois devem finalizar o vínculo nas próximas horas.

A negociação entre Coritiba, Fluminense e Keno deve acontecer em moldes similares a operação de Thiago Santos, que também deixou o Tricolor rumo ao Coxa. O jogador teve pouco espaço no Flu na última temporada e não teria o seu contrato renovado ao fim do acordo atual. O interesse do Coritiba foi noticiado inicialmente pelo "Ge".

Keno comemora gol do Fluminense contra Aparecidense pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Relembre a contratação de Thiago Santos

