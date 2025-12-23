Grêmio recusa proposta do Botafogo por zagueiro
Negociação seria por empréstimo com passe fixado
O Grêmio recusou uma proposta do Botafogo pelo zagueiro Viery, de 20 anos, e deve manter o jogador no elenco para a próxima temporada. O Lance! apurou que o clube carioca apresentou uma oferta de empréstimo com opção de compra fixada em R$ 6 milhões, mas a diretoria gremista optou por não avançar na negociação. O Alvinegro chegou a fazer uma segunda proposta aumentando os valores, mas o Tricolor negou novamente.
A primeira investida do Botafogo ocorreu há cerca de duas semanas, mas o jogador faz parte do planejamento da nova comissão técnica liderada por Luis Castro, que enxerga Viery como um atleta versátil e útil para 2026.
Viery estreou pela equipe profissional do Tricolor nesta temporada e soma 12 partidas disputadas, além de uma assistência. Internamente, o jogador é visto como uma promessa da base, com potencial de crescimento técnico e valorização no mercado.
Com a recusa, a tendência é que Viery permaneça no clube gaúcho em 2025, integrado ao grupo principal e disputando espaço no sistema defensivo. A decisão reforça a estratégia do Grêmio de preservar jovens talentos formados no clube, especialmente aqueles que já vêm ganhando minutos no time profissional.
