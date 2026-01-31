Fluminense tem estratégia definida para contratação de centroavante

O Fluminense tem uma estratégia muito bem definida pela direção em relação à contratação de um novo centroavante neste início de temporada. A direção quer trazer um jogador para assumir a titularidade ainda nessa janela, mas para isso adota algumas medidas. O nome mais forte para a posição até o momento foi o de Hulk, que chegou a ficar bem próximo do Flu, mas a negociação não foi concretizada.

Uma das estratégias é o sigilo. Existe um cuidado grande para que os nomes trabalhados pela diretoria não venham a público. O clube entende que o vazamento pode atrapalhar as negociações. Nesse momento, não existe nenhuma conversa avançada. Nenhum jogador está próximo de ser anunciado, mas isso não muda a postura da direção. O que nos leva a segunda estratégia: paciência.

A pressa é vista como inimiga para essa situação. Com o mercado inflacionado e carente da posição, o clube adota cautela para bater o martelo em relação aos alvos. O Tricolor já tem pelo menos um nome que foi sondado nos últimos dias, mas as conversas ainda são embrionárias. O Fluminense quer contratar nessa janela, mas não quer um centroavante que não vai tomar conta da posição. O elenco atual conta com John Kennedy, que vive boa fase, Eve e Cano, machucado. O novo atacante que chegar precisar estar em um nível acima das opções atuais.

Ao longo dos últimos meses, a comissão técnica de Zubeldía tem mantido conversas frequentes com Mário Bittencourt, Paulo Angioni e Mattheus Montenegro, os três nomes que tocam o mercado do Fluminense nesse momento.

Enquanto isso, John Kennedy vive bom momento e tem dado resposta dentro das oportunidades recebidas. O Tricolor entende que o camisa 99 pode ser uma solução para a poisção pelo potencial do jogador, mas não se planeja pensando nisso e ainda está ativo no mercado, Everaldo, por sua vez, é vaiado pela torcida antes mesmo de entrar em campo.

Zubeldía no comando do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (1) para enfrentar o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.

