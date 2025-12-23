menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsSantos

Santos se aproxima de acerto com Cruzeiro para ter Gabigol de volta

Jogador é um sonho antigo da atual gestão santista

WhatsApp-Image-2025-03-27-at-15.14.20-1-aspect-ratio-1024-1024
Thiago Braga
São Paulo (SP)
Captura-de-tela-2025-03-14-155259-aspect-ratio-1024-1024
Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 23/12/2025
14:42
Atualizado há 1 minutos
Gabigol foi revelado pelo Santos (Foto: Ivan Storti/Santos FC)
imagem cameraGabigol foi revelado pelo Santos (Foto: Ivan Storti/Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos deu um passo concreto para reforçar seu ataque para 2026. O Peixe trabalha para concluir a chegada de Gabigol na temporada que vem. As tratativas entre o Santos e a diretoria do Cruzeiro evoluíram para um possível empréstimo do atacante até o fim de 2026, com os clubes dividindo igualmente os salários do jogador.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Santos comunicou ao time mineiro que não pode assumir 100% dos vencimentos do camisa 9, que aos 29 anos ainda tem dois anos e meio de vínculo com a Raposa e resiste a qualquer redução financeira. Assim, a proposta de cessão temporária, com cada lado arcando com 50% dos pagamentos, surge como a alternativa mais viável no momento.

Estádios do Brasileirão recebem visita técnica para implantação impedimento semiautomático

O cenário favorece a operação. No Cruzeiro, Gabigol enfrenta desgaste com a torcida após desperdiçar um pênalti decisivo na semifinal da Copa do Brasil, o que levou à eliminação do time e resultou em pichações com críticas ao jogador no muro da Toca da Raposa I. Além disso, a chegada do técnico Tite para 2026 reacende atritos passados: os dois protagonizaram desavenças na Seleção Brasileira e no Flamengo entre 2023 e 2024, o que pode complicar a permanência do centroavante em Belo Horizonte.

continua após a publicidade

Contratação mais cara da temporada, Rollheiser mira titularidade no Santos em 2026

No Santos, a diretoria planeja uma reformulação do elenco para 2026, com dispensas seletivas visando reduzir a folha salarial e abrir espaço para reforços. Enquanto isso, as conversas com Neymar avançam como foco principal, garantindo a permanência do craque no projeto santista pelo menos até o Mundial de 2026, e Gabigol surge como peça estratégica para fortalecer o setor ofensivo.

Marcelo Teixeira vê Gabigol longe do Santos (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)
Gabigol está perto de retornar ao Santos (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)

Saiba mais sobre a situação de Gabigol no Cruzeiro:

➡️ Vai voltar? Torcedores do Santos opinam sobre possível retorno de Gabigol
➡️ Tite x Gabigol: relembre as polêmicas entre o técnico e o jogador do Cruzeiro
➡️ Gabigol abre o jogo sobre Tite e projeta futuro no Cruzeiro
➡️ Trabalharão juntos no Cruzeiro? Confira números de Gabigol com Tite

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias