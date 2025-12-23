Santos se aproxima de acerto com Cruzeiro para ter Gabigol de volta

O Santos deu um passo concreto para reforçar seu ataque para 2026. O Peixe trabalha para concluir a chegada de Gabigol na temporada que vem. As tratativas entre o Santos e a diretoria do Cruzeiro evoluíram para um possível empréstimo do atacante até o fim de 2026, com os clubes dividindo igualmente os salários do jogador.

O Santos comunicou ao time mineiro que não pode assumir 100% dos vencimentos do camisa 9, que aos 29 anos ainda tem dois anos e meio de vínculo com a Raposa e resiste a qualquer redução financeira. Assim, a proposta de cessão temporária, com cada lado arcando com 50% dos pagamentos, surge como a alternativa mais viável no momento.

O cenário favorece a operação. No Cruzeiro, Gabigol enfrenta desgaste com a torcida após desperdiçar um pênalti decisivo na semifinal da Copa do Brasil, o que levou à eliminação do time e resultou em pichações com críticas ao jogador no muro da Toca da Raposa I. Além disso, a chegada do técnico Tite para 2026 reacende atritos passados: os dois protagonizaram desavenças na Seleção Brasileira e no Flamengo entre 2023 e 2024, o que pode complicar a permanência do centroavante em Belo Horizonte.

No Santos, a diretoria planeja uma reformulação do elenco para 2026, com dispensas seletivas visando reduzir a folha salarial e abrir espaço para reforços. Enquanto isso, as conversas com Neymar avançam como foco principal, garantindo a permanência do craque no projeto santista pelo menos até o Mundial de 2026, e Gabigol surge como peça estratégica para fortalecer o setor ofensivo.

Gabigol está perto de retornar ao Santos (Foto: Rodney Costa/Zimel Press/Gazeta Press)

Saiba mais sobre a situação de Gabigol no Cruzeiro:

