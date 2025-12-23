Corinthians costura acordo para manter Maycon em definitivo

O Corinthians avançou nas conversas para manter o volante Maycon em definitivo até 2028. A possibilidade foi apresentada pelo empresário do atleta, Marcelo Vojnovic, e passou a ser avaliada internamente pela diretoria. Embora ainda não tenha enviado uma proposta oficial, o clube trata a negociação como bem encaminhada, com Fabinho Soldado à frente das tratativas.

Antes disso, as partes chegaram a discutir a renovação do empréstimo, mas as conversas não tiveram avanço. Dentro do Corinthians, Maycon é visto como peça-chave do elenco após se destacar ao longo da temporada e assumir papel de liderança na campanha do título da Copa do Brasil.

O volante pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e tem contrato de empréstimo com o Corinthians até o fim desta temporada. O clube alvinegro possui uma pendência financeira relacionada à transferência, e a equipe ucraniana chegou a levar o caso à Fifa. Mesmo assim, o Timão tentou abrir conversas com os europeus para renovar o vínculo, mas não obteve sucesso.

Maycon já manifestou o desejo de permanecer no Corinthians, embora tenha adotado um tom cauteloso em relação à possibilidade de continuidade no clube.

— Eu não sei ainda, temos que conversar, ter tranquilidade para definir o futuro, sabedoria também, eu pedi para não falarem nada comigo neste momento, principalmente, porque eu estava focado neste título, era muito importante, para o clube era muito importante. Agora é ter tranquilidade, para conseguimos fazer o melhor para o clube, se depender de mim vamos fazer o melhor possível para que eu fique, mas não depende só de mim, não depende só do Corinthians, temos que ver o que é melhor para todo mundo para que eu consiga permanecer — disse o meia após o título da Copa do Brasil.

Maycon é um dos líderes do Timão (Foto: Vilmar Bannach/Ekobanpress/Gazeta Press)

Reformulação no Corinthians?

O plano orçamentário do clube para 2026, aprovado pelo Conselho Deliberativo, prevê um enxugamento de R$ 6 milhões por mês na folha salarial do ano que vem. Com isso, a diretoria alvinegra pretende fazer cortes no elenco para conseguir cumprir o que foi estabelecido.

A diretoria deve se reunir nesta semana para debater o planejamento para a próxima a temporada. Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, que negocia a permanência de Maycon, ainda não sabe se permanece.