Davide Ancelotti entra na mira de clube italiano após saída do Botafogo

Davide Ancelotti entrou na mira do Pisa após a sua saída do Botafogo, segundo o "La Gazzetta dello Sport". O clube ocupa apenas a 19ª colocação no Campeonato Italiano, e o técnico Alberto Gilardino está próximo de ser demitido.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Caso o Pisa não consiga um resultado positivo contra a Juventus, no sábado (27), Gilardino deve ser mandado embora antes do fim do ano. Com isso, Davide Ancelotti teria a oportunidade de comandar seu primeiro trabalho na Itália a partir de janeiro de 2026.

continua após a publicidade

Alguns nomes foram levados aos proprietários do Pisa, mas somente Ancelotti empolgou com a missão de livrar o clube do rebaixamento. Neste momento, a equipe soma 11 pontos, enquanto o Parma, que é o primeiro time fora do Z-3 tem 14 pontos.

Trabalho de Davide Ancelotti no Botafogo

Davide Ancelotti chegou ao Botafogo no meio do ano para comandar seu primeiro trabalho autoral na vida. Apesar das críticas de parte da torcida alvinegra, o italiano encerrou o Brasileirão na 6ª colocação, classificou o Glorioso para a Libertadores e tinha a confiança da diretoria.

continua após a publicidade

Ancelotti optou por sair após a decisão do Botafogo em demitir o preparador físico Luca Guerra, o que gerou uma discordância entre o treinador e a diretoria da SAF. Em 33 partidas, o italiano conquistou 15 vitórias e encerrou sua passagem com 56% de aproveitamento.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.