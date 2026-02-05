menu hamburguer
Zubeldía justifica ausência de Everaldo em Bahia x Fluminense: 'É tudo que posso dizer'

Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/02/2026
22:09
Everaldo em ação pelo Fluminense (Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Everaldo em ação pelo Fluminense (Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Fora dos relacionados do Fluminense para enfrentar o Bahia, Everaldo teve a ausência justificada pelo treinador Luis Zubeldía. O argentino explicou que o atacante está resolvendo a situação dele com o clube e que isso é assunto do jogador com a diretoria.

— Sobre o Everaldo: ele está analisando a situação dele, a diretoria também está analisando a situação dele, e isso é tudo o que posso dizer. Se existe algo concreto que impeça ele de jogar, eu não estou a par. É um tema que deve ser tratado entre o jogador e a diretoria.

Everaldo não deve seguir no Fluminense em 2026. Apesar de contar com a confiança de Zubeldía, o jogador é vaiado toda vez que entra em campo pela torcida tricolor. O atacante foi procurado pelo Athletico-PR no último sábado (2), mas o negócio não evoluiu. Nesta quinta-feira (5), o jornalista Wilson Fort publicou que Eve recebeu proposta dos Emirados Árabes.

Bahia x Fluminense

Bahia e Fluminense na Arena Fonte Nova já virou sinônimo de jogão, e na noite desta quinta-feira não foi diferente. Em partida cheia de alternativas, expulsão e finalizações para os dois lados, os tricolores ficaram no empate por 1 a 1 pela segunda rodada do Brasileirão, com gols de John Kennedy, no primeiro tempo, e Cristian Olivera, já na segunda metade da etapa final. O resultado deixa as duas equipes estacionadas no meio da tabela da Série A, com quatro pontos.

Willian José e Jammes disputam bola pelo alto em Bahia x Fluminense (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)
Willian José e Jammes disputam bola pelo alto em Bahia x Fluminense (Foto: Fillipe Alves/Agência F8/Gazeta Press)

