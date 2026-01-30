Fluminense acerta transferência de lateral-esquerdo
Léo Jance jogará pelo Náutico em 2026
O Fluminense prorrogou o contrato do lateral-esquerdo Léo Jance e emprestou o jovem ao Náutico. O clube pernambucano disputa a Série B do Campeonato Brasileiro em 2026. O nome do jogador foi publicado no BID da CBF sinalizando a ampliação do contrato com o Tricolor, mas com Jance vestindo a camisa do Náutico.
Em 2025, o Tricolor terminou o ano com poucas opções para a lateral esquerda. Renê se firmou como titular e encerrou a temporada em bom nível, enquanto Gabriel Fuentes perdeu espaço com a comissão técnica de Luis Zubeldía e deixou de ser relacionado nos últimos jogos. Com os dois nomes no elenco, Jance teve pouco espaço.
Nesse ano, com a chegada de Arana, a tendência é que Léo não tivesse oportunidades. O empréstimo faz parte do planejamento do Tricolor de dar minutos a atletas da base com potencial.
O nome de Léo Jance foi publicado no Boletim Informativo Diário da CBF no dia 28, sinalizando a ampliação do contrato com o Tricolor. Na foto, o jovem já veste a camisa do Naútico.
Léo Jance — que inicialmente disputaria a Copinha de 2026 — foi integrado ao elenco que iniciou o Campeonato Carioca. Com a chegada de Arana, porém, o jogador teve poucos minutos no período, mas chegou a entrar em campo.
Com Renê e Arana à disposição, além da indefinição em torno do futuro de Fuentes, o Fluminense abriu espaço para a saída de Léo Jance. O Náutico, que já havia demonstrado interesse no jogador no ano passado, retomou as conversas e avançou na negociação, segundo informação inicial do jornalista Wilson Fort, da "Central Fluminense".
Pelo time profissional do Fluminense, Léo Jance disputou três partidas. Ele foi titular na vitória por 5 a 0 sobre o GV San José, pela Copa Sul-Americana de 2025, e também entrou em campo nos jogos contra Madureira e Boavista, já pelo Campeonato Carioca de 2026.
O que vem por aí para o Fluminense?
O Fluminense volta a campo no domingo (1) para enfrentar o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.
