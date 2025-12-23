O Coritiba anunciou o lateral-direito Tinga como novo reforço nesta terça-feira (23). O jogador ex-Fortaleza é a terceira contratação do Coxa para a próxima temporada.

Tinga, 32 anos, tinha contrato com o Leão do Pici até dezembro de 2026, mas negociou a saída para o time paranaense após perder espaço nesta temporada. A rescisão antecipada entre o atleta e o clube foi feita de forma amigável na semana passada.

No Coritiba, o lateral-direito assinou contrato até o final de 2026.

Em 2025, o lateral fez 24 partidas, sendo 18 como titular, e disputou 90 minutos pela última vez em 16 de agosto. O jogador veste a camisa do time cearense desde o início de 2018, com outra passagem em 2015.

No período, foi campeão cearense em seis oportunidades, três da Copa do Nordeste e um da Série B, além de ser vice da Sul-Americana e jogar a Libertadores. No último ato, neste ano, foi rebaixado na Série A.

Carreira de Tinga, reforço do Coritiba

Tinga está no Fortaleza desde 2018. Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Criado nas categorias de base do Grêmio, Tinga estreou profissionalmente em 2013 e foi emprestado ao Boa Esporte no ano seguinte. Em 2015, ele teve novo empréstimo ao Fortaleza e foi campeão cearense.

Depois, o lateral teve passagens por Bahia e Juventude até retornar ao Leão do Pici em 2018.

Na posição, o Coritiba conta apenas com o jovem Felipe Guimarães. Alex Silva e Zeca, que se alternaram a titularidade no título da Série B, não renovaram.

Além de Tinga, o Coxa anunciou o volante Willian Oliveira e o atacante Pedro Rocha.

O elenco coxa-branca se reapresenta em 27 de dezembro, no CT da Graciosa, para iniciar a pré-temporada. O Coritiba estreia no Campeonato Paranaense em 7 de janeiro com um time sub-23, enquanto o grupo principal jogará a partir da terceira rodada.