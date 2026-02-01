Fluminense negocia contratação de Denis Bouanga, destaque da MLS

O Fluminense negocia a contratação de Denis Bouanga, atacante franco-gabonês, atualmente no Los Angeles FC, da Major League Soccer. Houve uma sondagem dos valores para negociação nos últimos dias e a pedida do LAFC não foi aceita pelo Tricolor. O Clube das Laranjeiras tenta reduzir a pedida. Uma nova rodada de negociação deve acontecer nos próximos dias. Não houve proposta do Fluminense, e nesse momento, não há negócio em andamento. A informação do interesse foi dada inicialmente pelo jornalista Victor Lessa.

Bouanga vê com bons olhos uma transferência para o Fluminense. O acerto com o atacante não deve ser uma dificuldade. O jogador passou a maior parte da carreira no Campeonato Francês, onde marcou 35 gols e deu 16 assistências em 136 jogos. Na MLS, são 65 gols e 25 assistências em 101 jogos. Em 2025, o gabonês ficou atrás apenas de Lionel Messi na artilharia da liga dos Estados Unidos na última temporada. O jogador lidera estatísticas de chutes no gol por e pênaltis convertidos em 2025.

Bouanga atualmente joga pelo lado esquerdo do ataque, mas também consegue jogar como centroavante, posição que chega para assumir no Fluminense. Destro e com 1,80m, o jogador tem muita força física e capacidade de drible. O jogador de 31 anos liderou a MLS em dribles tentados por jogo e ficou em segundo em dribles completos, atrás apenas de Messi.

Bouanga em 2025

✅46 jogos ⚽32 gols 🎩10 assistências ⚡140 dribles certos 👟215 finalizações 🥅102 finalizações no gol

Bouanga fez parceria com Son no LA FC (Foto: Divulgação)

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense volta a campo no domingo (1) para enfrentar o Botafogo, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Carioca.

