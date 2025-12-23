Atlético-MG fica próximo de acerto com o lateral-esquerdo Renan Lodi

O Atlético encaminhou nesta terça-feira (23) a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi, que deve se tornar o primeiro reforço do clube para a temporada de 2025. A negociação está bem avançada e pode ser anunciada oficialmente nos próximos dias.

Renan Lodi está livre no mercado desde setembro, após rescindir contrato com o Al Hilal, da Arábia Saudita. O jogador havia chegado ao clube saudita em janeiro de 2024, com vínculo válido até junho de 2028, mas o acordo acabou sendo encerrado de forma antecipada.

Fora dos planos do técnico Simone Inzaghi, Lodi não foi inscrito na cota de estrangeiros para a disputa do Campeonato Saudita de 2025/2026, o que comprometeria sua utilização ao longo da temporada. Diante da perspectiva de poucas oportunidades e da falta de sequência, o lateral optou pela rescisão contratual, abrindo caminho para o acerto com o Atlético.

Renan Lodi atuando pelo Al Hilal da Arabia Saudita (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

Carreira de Renan Lodi

Revelado pelo Athletico Paranaense, Renan Lodi surgiu no futebol profissional em 2016 e rapidamente se destacou como um dos laterais-esquerdos mais promissores do país. Seu bom desempenho chamou a atenção do futebol europeu, e em 2019 ele foi vendido ao Atlético de Madrid, da Espanha, em uma das maiores negociações da história do clube paranaense.

Na Europa, Lodi viveu o auge da carreira com a camisa do Atlético de Madrid, sendo peça importante na campanha do título espanhol da temporada 2020/2021. Posteriormente, também atuou pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, e pelo Olympique de Marselha, da França, acumulando experiências em diferentes ligas e competições internacionais.

Paralelamente, suas boas atuações o levaram à Seleção Brasileira, pela qual foi convocado em diversas oportunidades, incluindo a disputa da Copa do Mundo de 2022, consolidando-se como opção frequente na lateral esquerda do Brasil durante aquele ciclo.