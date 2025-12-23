Paulinho Paula recebe sondagens de três clubes brasileiros e deve deixar o Vasco

O meia Paulinho Paula deve estar vivendo seus últimos dias como jogador do Vasco da Gama. O Lance! apurou com exclusividade que o jogador de 28 anos, que tem o contrato válido até o dia 31 de dezembro deste ano, já recebeu sondagens de Atlético-MG, Athletico-PR e Santos. A tendência é que não permaneça em São Januário para a próxima temporada.

Ao longo do ano, a diretoria vascaína chegou a apresentar uma proposta de renovação ao jogador, mas as partes não chegaram a um acordo quanto aos termos do novo contrato. Diante do cenário, o meio-campista passou a ser observado por outros clubes do futebol brasileiro.

Paulinho em campo pelo Vasco (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Trajetória de Paulinho no Vasco

Paulinho teve papel importante na temporada de 2023, especialmente na reta final do Campeonato Brasileiro. Sob o comando do técnico Ramón Díaz, o jogador foi peça relevante na reação do Vasco, que conseguiu escapar do rebaixamento após uma grande arrancada nas rodadas decisivas.

No entanto, o início de 2024 foi marcado por um duro revés. O meia sofreu uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, o que o afastou dos gramados durante praticamente toda a temporada. Paulinho retornou apenas nos últimos jogos do ano, ainda sem conseguir retomar ritmo e sequência.

Já em 2025, o jogador entrou em campo em 26 partidas, marcou um gol e deu uma assistência, mas somou apenas 876 minutos em campo, sem conseguir se firmar entre uma das peças de confiança de Fernando Diniz.

Paulinho Paula chegou ao Vasco na janela do meio de 2023, vindo do Al-Shabab, da Arábia Saudita. Desde então, disputou 51 partidas com a camisa cruz-maltina, marcou dois gols e contribuiu com uma assistência.

Com o contrato perto do fim e o interesse de outros clubes, o futuro do meia deve ser definido nas próximas semanas, e a saída de São Januário é vista como o caminho mais provável.

Para acompanhar as notícias do Gigante da Colina, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.