O goleiro Gatito Fernández, ídolo do Botafogo, atualmente no Cerro Porteño, busca retorno ao futebol brasileiro visando a Copa do Mundo. A transferência para o Paraguai foi para realizar o sonho de voltar ao clube do coração e de sua família.

Gatito se destacou por sua grande passagem com a camisa do Botafogo, de 2017 ao ano de 2024. Neste período, foram 218 partidas pelo Glorioso e três títuos conquistados: Campeonato Carioca de 2018, e Brasileirão e Libertadores de 2024. O paraguaio chegou a entrar na mira do Alvinegro na segunda janela de 2025, mas as conversas não avançaram.

Mesmo confortável em seu país natal, jogando no clube do coração, a Copa do Mundo é um fator que altera o desejo do rumo da carreira de Gatito. Jogar em uma competição nacional de Série A no Brasil seria fundamental para agarrar de vez a titularidade da seleção paraguaia no Mundial dos EUA. O goleiro foi procurado pelo Remo mais recentemente. O clube do Pará conseguiu acesso histórico à Série A para 2026,

O Cerro Porteño é o atual campeão do Torneio Clausura 2025. A conquista nacional foi celebrada pelo goleiro, que afirmou ter realizado um sonho na época

— Estar no meu país e voltar após um tempo e ser campeão paraguaio. Foi uma honra ter tido a oportunidade de ser campeão com meus pais vendo e meus filhos também, em nosso lugar.

