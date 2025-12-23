Cruzeiro faz investida por Vitão, do Internacional, mas deve enfrentar concorrência
O zagueiro tem contrato com o Internacional até o fim de 2026
Depois das especulações, o Cruzeiro formalizou uma proposta pelo zagueiro Vitão, do Internacional. Entretanto, a equipe mineira poderá enfrentar algumas adversidades nas negociações com o Colorado.
A Raposa ofereceu 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 46 milhões na cotação atual) aos gaúchos por 80% de seus direitos. Além disso, também ofertou a cessão de João Marcelo, em definitivo, do volante Japa, por empréstimo.
Entretanto, segundo apurou o Lance!, um dos jogadores pode ser entrave nas negociações. O zagueiro João Marcelo não se empolgou com a possível mudança e travou as negociações. Membros do staff do atleta inclusive negam qualquer tipo de acerto.
A informação da oferta do Cruzeiro por Vitão, do Internacional, foi divulgada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem do Lance!.
Cruzeiro terá forte concorrência por Vitão
Recentemente, o Flamengo também fez investidas pelo zagueiro do Internacional. A equipe carioca ofereceu um valor parecido com o ofertado pela Raposa, mais o perdão da dívida das tratativas por Thiago Maia.
Além disso, recentemente o zagueiro tem sido alvo de investidas do futebol europeu. Segundo apurou o Lance!, Benfica, Porto, Galatasaray e Besiktas já sondaram a situação do defensor do Colorado.
O jogador tem contrato com o Inter até o fim de 2026, então, a partir de julho, já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e deixar o clube sem custos ao fim da temporada.
Estatísticas de Vitão
Nesta temporada, Vitão disputou 52 partidas, somando 347 ações defensivas, 45 desarmes, 47 interceptações, 236 cortes e 19 chutes bloqueados. Nos duelos, venceu 41% dos que disputou pelo chão, e 56% dos pelo alto.
Além disso, na construção das jogadas, o camisa 4 do Colorado tem 88% acerto no passe e 51% acerto nos passes longos.
