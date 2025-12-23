Fluminense por detalhes de acerto com Jemmes; Negócio não muda 'projeto' Nino

O Fluminense está muito próximo de confirmar sua primeira contratação para a temporada 2026. O Tricolor já tem acerto encaminhado com o Mirassol e agora ajusta apenas detalhes finais para concluir a chegada do zagueiro Jemmes, de 25 anos. O negócio não muda a busca pelo retorno de Nino, principal alvo do Tricolor nesta janela.

O negócio prevê o pagamento de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) por 70% dos direitos econômicos do defensor. A informação da negociação foi dada inicialmente pelo jornalista Victor Jornalista e confirmada pelo Lance!.

A contratação do jogador não interfere a busca do Fluminense por Nino. O capitão da Libertadores é o principal alvo do time na janela. Nesse momento, a negociação está em compasso de espera do Zenit, que não deseja abrir mão do jogador. Entre o clube e o zagueiro, que tem o desejo de voltar, está tudo acertado.

Jemmes deve reforçar o Fluminense em 2026

Jemmes foi um dos principais nomes da campanha histórica do Mirassol no Brasileirão, encerrada com a quarta colocação. Titular absoluto, o zagueiro participou de 37 das 38 partidas da competição, o que aumentou sua valorização ao longo do ano. O clube paulista, inclusive, havia adquirido recentemente parte dos direitos do atleta após período de empréstimo.

Jemmes se destacou pela qualidade técnica, bom aproveitamento em passes curtos e longos e presença física na defesa. Atuou majoritariamente pelo lado esquerdo da zaga e terminou a temporada como um dos pilares do sistema defensivo da equipe do interior paulista.

Jemmes foi um dos jogadores mais regulares do Brasileirão 2025. O zagueiro atuou em 37 das 38 rodadas, todas como titular, e ajudou o Mirassol a sair de campo sem sofrer gols em 11 partidas. Com 90% de precisão nos passes, o defensor se destacou pela segurança na saída de bola, além de eficiência nas bolas longas, com 55% de acerto.

No aspecto defensivo, acumulou 210 cortes, 64 desarmes e 42 interceptações. Jemmes venceu 57% dos duelos no chão e 55% das disputas aéreas, números sólidos para um zagueiro que também contribuiu ofensivamente com dois gols ao longo da competição.

A contratação começa a atender uma prioridade clara do Fluminense para 2026. O clube perdeu nomes importantes do setor defensivo, como Thiago Silva, Manoel e Thiago Santos, e já sabe que não contará com Nino, principal alvo inicial para a posição. Atualmente, o elenco conta com Ignácio, Freytes, Igor Rabello e jovens da base, como Davi Schuindt, Kayky Almeida e Loiola.

