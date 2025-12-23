Duas semanas após quedas, Ceará e Fortaleza seguem sem reforços

Duas semanas depois que foram rebaixados para a Série B, Ceará e Fortaleza ainda não anunciaram novos reforços. Os clubes, porém, trocaram seus treinadores e já estão apresentando saídas em seus elencos.

O Ceará não renovou o contrato de Léo Condé e trouxe Mozart como substituto. Já nomes como Nicolas, Lourenço e Lucas Mugni deixaram o clube após o fim dos contratos. Pelo lado dos empréstimos que se encerraram, Fabiano Souza, Matheus Bahia, Galeano e Pedro Raul não ficam.

O Alvinegro está no mercado em busca de reforços para 2026. Os laterais Alex Silva e Zeca, que trabalharam com Mozart no Coritiba, estão em negociações. O clube tenta ainda a permanência de Vinicius Zanocelo, emprestado pelo Santos.

Tinga está de saída do Fortaleza (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

No Fortaleza, Martín Palermo não quis renovar e Thiago Carpini chegou para o cargo. Jogadores como Tinga, Gastón Ávila e Yago Pikachu já saíram, enquanto que há sondagens por Matheus Pereira, Breno Lopes, Lucero e Moisés.

O Leão irá ao mercado para adicionar atletas ao elenco, mas a quantidade de chegadas dependerá também das peças que ficarão ou não no Pici.

Palermo fala do Fortaleza

Ex-técnico do Leão, Martín Palermo falou a respeito de seu período no clube e do desafio na luta contra o rebaixamento. O argentino revelou também que foi procurado por um time da Série A neste mês.

Palermo citou a "conexão" que teve no Tricolor desde a sua chegada. Apesar da melhora e dos bons resultados, a campanha não foi o suficiente para livrar a equipe do rebaixamento. Após o fim do campeonato, o argentino optou por não permanecer.