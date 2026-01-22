Fluminense anuncia contratação de Savarino, ex-jogador do Botafogo

O Fluminense anunciou a contratação de Savarino nesta quinta-feira (22). O meia-atacante venezuelano, ex-Botafogo, voltou atrás e aceitou a proposta do Tricolor. Jovem da base do Tricolor, o volante Wallace Davi, de 18 anos, foi envolvido na negociação e vestirá a camisa do Alvinegro em 2026. Savarino se apresentou no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira (22), realizou exames médicos e assinou em definitivo com o Tricolor até o fim de 2029.

A negociação acontece nos mesmos moldes do que já estava acertado com o Botafogo anteriormente. Wallace Davi vai se transferir para o Glorioso, que ainda receberá uma compensação financeira do Fluminense. Savarino terá salário similar ao que recebia no Alvinegro.

— Estou muito feliz. Para mim vai ser muito importante ser eu mesmo aqui dentro do Fluminense, desfrutando dentro do campo, no Maracanã, onde já joguei muitas vezes, mas agora como minha casa. Vai ser muito especial e importante na minha carreira — disse Savarino.

Savarino, novo jogador do Fluminense, no CT Carlos Cstilho (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

Savarino pode estrear no Fla-Flu

Savarino ainda poderá atuar no Campeonato Carioca pelo Tricolor. O meia-atacante não foi relacionado para nenhuma partida do Botafogo na competição e, por isso, mantém condição de jogo, desde que seja inscrito dentro do prazo estabelecido pelo regulamento da FERJ. O venezuelano pode estar em campo já contra o Flamengo, no domingo (25). Do outro lado, Wallace Davi não pode defender o Alvinegro.

O Artigo 47 do regulamento do Campeonato Carioca é claro ao tratar da condição de jogo em caso de transferência durante a competição. Segundo o texto, o atleta não pode defender duas associações no mesmo campeonato caso tenha participado de uma partida, sendo considerada participação a simples inclusão do nome na relação de jogo, mesmo que não entre em campo.

"Art. 47 - Durante uma competição, os atletas que fizerem parte da relação de jogo de uma partida por

uma associação não poderão fazê-lo por outra, para fins de condição de jogo, salvo disposição diversa no

REC e o Registro ocorra no prazo de inscrição do REC.

§1º - Nos casos em que o REC permita que um atleta seja transferido após já ter atuado, as expulsões de

campo, as advertências com cartões e as punições aplicadas pela Justiça Desportiva, pendentes de

cumprimento, serão levadas pelo atleta para o novo clube.

§2º - Para todos os efeitos considera-se como participação na partida a simples inclusão do nome do atleta"

No caso de Savarino, o jogador pediu para não ser relacionado pelo Botafogo na partida contra o Volta Redonda. Como não constou na súmula e não integrou nenhuma relação de jogo, ele não é considerado participante da competição pelo Alvinegro e, portanto, mantém condição de jogo para outro clube.

Savarino deixa o Botafogo rumo ao Fluminense

O venezuelano foi um dos jogadores mais cobiçados do futebol brasileiro no início da janela de transferências. Savarino recebeu propostas de outros clubes da Série A, mas deixar o Rio de Janeiro era um problema. Com o Fluminense, a "novela" foi longa. O presidente do Tricolor chegou a dar a negociação como encerrada publicamente após desacordo entre o clube o jogador em termos contratuais. Savarino voltou atrás e aceitou a proposta.

O camisa 10 chegou ao Glorioso no início de 2024 após passagem pelo Real Salt Lake, dos Estados Unidos, e foi um dos destaques nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. Foram 103 jogos com 20 gols e 19 assistências em duas temporadas pelo Alvinegro.