Rizek e Lino discordam sobre atitude do Flamengo com o Palmeiras: 'Ridículo'

Os jornalistas André Rizek e Carlos Eduardo Lino discordaram em um debate sobre uma atitude do Flamengo com o Palmeiras nesta quinta-feira (5). O programa "Seleção Sportv" debateu a postura do Rubro-Negro ao entrar na negociação pelo colombiano Jhon Arias.

Confira diálogo entre os jornalistas

Lino: "O Flamengo conseguiu inflacionar? O Palmeiras vai pagar mais do que pagaria?"

André Rizek: "Conseguiu. O Flamengo ofereceu 22 milhões de euros (R$ 136 milhões) e obrigou o Palmeiras a subir um pouquinho, chegando a 25 milhões de euros. Isso aconteceu."

Lino: "E você acha isso normal?"

Rizek: "Acho que é do jogo."

Lino: "Eu acho que não. Acho que é ridículo."

Rizek: "Acho que é do jogo. É uma prática comercial que acontece em qualquer ramo. O próprio Palmeiras, quando fez proposta por Bruno Henrique, sabia que obrigaria o Flamengo a pagar mais para renovar com o atacante."

Lino: "Acho ridículo. Enquanto você não pensar como liga, não pensar em Fair Play Financeiro, não respeitar mercado… Competir é uma coisa, mas entrar só para inflacionar é outra."

Rizek discordou de Lino em debate sobre atitude do Flamengo com o Palmeiras (Foto: Reprodução/Sportv)

Apesar de proposta do Flamengo, Palmeiras acertou com Arias

O Palmeiras venceu a concorrência de Flamengo e Fluminense e se aproximou da contratação de Jhon Arias. O clube carioca tinha até a última quarta-feira (4) para exercer o direito de prioridade na compra e tentar igualar a proposta feita pelo Alviverde, fixada em 25 milhões de euros (R$ 155 milhões na cotação atual).

Depois de vencer a concorrência de Fluminense e Flamengo, o Palmeiras alinha os últimos detalhes burocráticos com o estafe de Jhon Arias para finalizar as tratativas e assinar contrato válido por quatro temporadas. O atacante chega à Academia de Futebol como o segundo reforço da janela de transferências, após a contratação de Marlon Freitas junto ao Botafogo.

