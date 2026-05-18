João Fonseca cai no ranking e perde posto histórico para rival

João Fonseca deixou de ser o melhor jovem do ranking mundial da ATP. Após a atualização desta semana, o carioca foi ultrapassado pelo espanhol Rafael Jodar, que assumiu o posto de atleta jovem mais bem colocado do circuito masculino.

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João caiu para a 30ª posição, com 1435 pontos, enquanto Jodar subiu cinco colocações e chegou ao 29º lugar, somando 1461. O espanhol conquistou os pontos após alcançar as quartas de final do Masters 1000 de Roma.

A troca de posições também representa a perda de um marco simbólico para o brasileiro. Fonseca era o jogador mais jovem dentro do top 30 da ATP e vinha sendo tratado como principal destaque da nova geração do tênis masculino. Agora, o posto passa para Jodar, que também tem 19 anos, mas nasceu cerca de um mês depois do brasileiro.

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Mesmo com a queda no ranking, João Fonseca segue entre os 30 melhores do mundo e garantiu presença como cabeça de chave em Roland Garros. O brasileiro será o cabeça 28 do Grand Slam francês e a chave vai ser divulgada na quinta feira (21).

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Campanha no saibro impulsionou espanhol

O crescimento de Rafael Jodar aconteceu durante a gira europeia de saibro. Além das quartas de final em Roma, o espanhol já havia alcançado a mesma fase no Masters 1000 de Madri, onde acabou eliminado por Jannik Sinner.

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Enquanto isso, João Fonseca perdeu pontos importantes no ranking após ser eliminado no Maters 1000 de Madri na primeira rodada. O brasileiro desistiu de disputar o ATP de Hamburgo após sentir dores no punho.

João Fonseca e Rafael Jodar antes do jogo no Masters 1000 de Madri (Foto: Divulgação)

Qual é o próximo jogo de João Fonseca?

O próximo compromisso do carioca será Roland Garros, com início previsto para 24 de maio. Como cabeça de chave, Fonseca estreia diretamente na segunda rodada e evita confrontos contra os principais favoritos nas primeiras fases do torneio.

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