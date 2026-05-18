João Fonseca cai no ranking e perde posto histórico para rival
Rafael Jodar ultrapassa brasileiro após campanha em Roma
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João Fonseca deixou de ser o melhor jovem do ranking mundial da ATP. Após a atualização desta semana, o carioca foi ultrapassado pelo espanhol Rafael Jodar, que assumiu o posto de atleta jovem mais bem colocado do circuito masculino.
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João caiu para a 30ª posição, com 1435 pontos, enquanto Jodar subiu cinco colocações e chegou ao 29º lugar, somando 1461. O espanhol conquistou os pontos após alcançar as quartas de final do Masters 1000 de Roma.
A troca de posições também representa a perda de um marco simbólico para o brasileiro. Fonseca era o jogador mais jovem dentro do top 30 da ATP e vinha sendo tratado como principal destaque da nova geração do tênis masculino. Agora, o posto passa para Jodar, que também tem 19 anos, mas nasceu cerca de um mês depois do brasileiro.
Mesmo com a queda no ranking, João Fonseca segue entre os 30 melhores do mundo e garantiu presença como cabeça de chave em Roland Garros. O brasileiro será o cabeça 28 do Grand Slam francês e a chave vai ser divulgada na quinta feira (21).
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Campanha no saibro impulsionou espanhol
O crescimento de Rafael Jodar aconteceu durante a gira europeia de saibro. Além das quartas de final em Roma, o espanhol já havia alcançado a mesma fase no Masters 1000 de Madri, onde acabou eliminado por Jannik Sinner.
Enquanto isso, João Fonseca perdeu pontos importantes no ranking após ser eliminado no Maters 1000 de Madri na primeira rodada. O brasileiro desistiu de disputar o ATP de Hamburgo após sentir dores no punho.
Qual é o próximo jogo de João Fonseca?
O próximo compromisso do carioca será Roland Garros, com início previsto para 24 de maio. Como cabeça de chave, Fonseca estreia diretamente na segunda rodada e evita confrontos contra os principais favoritos nas primeiras fases do torneio.
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