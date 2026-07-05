Sabalenka desabafa após queda em Wimbledon: 'só quero ficar bêbada'
Número 1 do mundo foi derrotada por Naomi Osaka nas oitavas
Aryna Sabalenka não mediu palavras ao falar sobre a frustração de ser eliminada nas oitavas de final de Wimbledon, neste domingo (5). Após a derrota por 2 sets a 0, parciais de 6/2 7/6(2), para Naomi Osaka, a bielorrussa revelou não estar "se sentindo como a número 1 do mundo".
➡️Filho de Djokovic dribla o tédio durante partida de Wimbledon; vídeo
➡️Tenista imita comemoração de Matheus Cunha após vitória em Wimbledon
— Agora eu sou a número 1 do mundo. Em termos de nível, hoje eu não fui a número 1. Ontem eu fui a número 1. Eu sinto que simplesmente, eu nem quero pensar em ranking neste momento, eu só quero ir embora e ficar completamente bêbada, esquecer o tênis e tentar entrar em melhor forma - desabafou, em entrevista coletiva.
Até hoje, Osaka havia vencido Sabalenka apenas uma vez, nas oitavas de final do US Open de 2018. Com o resultado, Naomi alcança as quartas de final de Wimbledon pela primeira vez, quando enfrentará a tcheca Karolína Muchová.
Bélgica solta nota oficial e detona Fifa por liberar craque dos EUA após expulsão
Previsão indica tempestades no horário de Inglaterra x México pela Copa
Casa Branca liga para a Fifa por revisão do cartão vermelho de Balogun, diz jornalista
🤑 Aposte nos confrontos de Wimbledon!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Frustração na temporada
Sabalenka admitiu frustração pelos resultados da temporada, mas paraenizou Naomi Osaka pelo jogo deste domingo (5). Nos Grand Slams de 2026, foi vice-campeã de Australian Open, após derrota para Elena Rybakina, e parou nas quartas de Roland Garros, eliminada por Diana Shnaider.
— Eu estraguei tudo este ano. No ano que vem, vou tentar um pouco melhor. Obviamente, não estou feliz com a forma como joguei. Mas ela me superou em força. Sinto que foi um nível incrível da parte dela; eu dei o meu melhor. Infelizmente não foi neste ano. Eu não joguei meu melhor e ela provavelmente jogou o seu melhor. Às vezes, isso acontece, às vezes, você vai lá e faz tudo o que pode e ainda perde a partida. Realmente não estou feliz. Parabéns para Naomi e desejo o melhor para ela - concluiu.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Tudo sobre
Tênis
Filho de Djokovic dribla o tédio durante partida de Wimbledon; vídeoHá 4 horas
Tênis
Djokovic e Sinner em ação: os jogos de Wimbledon 2026 hoje (05/07)Há 6 horas
Tênis
Brasil 3 x 1 Noruega: João Fonseca e uma vitória marcante em 2026Há 10 horas
Tênis
Tenista imita comemoração de Matheus Cunha após vitória em WimbledonHá 1 dia
Tênis
Lesão tira Serena Williams do torneio de duplas em WimbledonHá 1 dia
Tênis
Qual o próximo torneio de João Fonseca após Wimbledon? Veja agenda do brasileiroHá 1 dia
Mais LANCE!