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Sabalenka desabafa após queda em Wimbledon: 'só quero ficar bêbada'

Número 1 do mundo foi derrotada por Naomi Osaka nas oitavas

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
05/07/2026 17:04
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Frustração de Sabalenka durante a derrota para Naomi Osaka nas oitavas de final de Wimbledon
Frustração de Sabalenka durante a derrota para Naomi Osaka nas oitavas de final de Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

Aryna Sabalenka não mediu palavras ao falar sobre a frustração de ser eliminada nas oitavas de final de Wimbledon, neste domingo (5). Após a derrota por 2 sets a 0, parciais de 6/2 7/6(2), para Naomi Osaka, a bielorrussa revelou não estar "se sentindo como a número 1 do mundo".

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    — Agora eu sou a número 1 do mundo. Em termos de nível, hoje eu não fui a número 1. Ontem eu fui a número 1. Eu sinto que simplesmente, eu nem quero pensar em ranking neste momento, eu só quero ir embora e ficar completamente bêbada, esquecer o tênis e tentar entrar em melhor forma - desabafou, em entrevista coletiva.

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    Até hoje, Osaka havia vencido Sabalenka apenas uma vez, nas oitavas de final do US Open de 2018. Com o resultado, Naomi alcança as quartas de final de Wimbledon pela primeira vez, quando enfrentará a tcheca Karolína Muchová.

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    Reação de Sabalenka durante duelo com Naomi Osaka nas oitavas de final de Wimbledon
    Reação de Sabalenka durante duelo com Naomi Osaka nas oitavas de final de Wimbledon (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

    Frustração na temporada

    Sabalenka admitiu frustração pelos resultados da temporada, mas paraenizou Naomi Osaka pelo jogo deste domingo (5). Nos Grand Slams de 2026, foi vice-campeã de Australian Open, após derrota para Elena Rybakina, e parou nas quartas de Roland Garros, eliminada por Diana Shnaider.

    — Eu estraguei tudo este ano. No ano que vem, vou tentar um pouco melhor. Obviamente, não estou feliz com a forma como joguei. Mas ela me superou em força. Sinto que foi um nível incrível da parte dela; eu dei o meu melhor. Infelizmente não foi neste ano. Eu não joguei meu melhor e ela provavelmente jogou o seu melhor. Às vezes, isso acontece, às vezes, você vai lá e faz tudo o que pode e ainda perde a partida. Realmente não estou feliz. Parabéns para Naomi e desejo o melhor para ela - concluiu.

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