Sabalenka desabafa após queda em Wimbledon: 'só quero ficar bêbada' Número 1 do mundo foi derrotada por Naomi Osaka nas oitavas

Aryna Sabalenka não mediu palavras ao falar sobre a frustração de ser eliminada nas oitavas de final de Wimbledon, neste domingo (5). Após a derrota por 2 sets a 0, parciais de 6/2 7/6(2), para Naomi Osaka, a bielorrussa revelou não estar "se sentindo como a número 1 do mundo".

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— Agora eu sou a número 1 do mundo. Em termos de nível, hoje eu não fui a número 1. Ontem eu fui a número 1. Eu sinto que simplesmente, eu nem quero pensar em ranking neste momento, eu só quero ir embora e ficar completamente bêbada, esquecer o tênis e tentar entrar em melhor forma - desabafou, em entrevista coletiva.

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Até hoje, Osaka havia vencido Sabalenka apenas uma vez, nas oitavas de final do US Open de 2018. Com o resultado, Naomi alcança as quartas de final de Wimbledon pela primeira vez, quando enfrentará a tcheca Karolína Muchová.

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Reação de Sabalenka durante duelo com Naomi Osaka nas oitavas de final de Wimbledon (Photo by Kirill KUDRYAVTSEV / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE

Frustração na temporada

Sabalenka admitiu frustração pelos resultados da temporada, mas paraenizou Naomi Osaka pelo jogo deste domingo (5). Nos Grand Slams de 2026, foi vice-campeã de Australian Open, após derrota para Elena Rybakina, e parou nas quartas de Roland Garros, eliminada por Diana Shnaider.

— Eu estraguei tudo este ano. No ano que vem, vou tentar um pouco melhor. Obviamente, não estou feliz com a forma como joguei. Mas ela me superou em força. Sinto que foi um nível incrível da parte dela; eu dei o meu melhor. Infelizmente não foi neste ano. Eu não joguei meu melhor e ela provavelmente jogou o seu melhor. Às vezes, isso acontece, às vezes, você vai lá e faz tudo o que pode e ainda perde a partida. Realmente não estou feliz. Parabéns para Naomi e desejo o melhor para ela - concluiu.

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