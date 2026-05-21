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Segundo Grand Slam da temporada, Roland Garros começa no próximo domingo. Número 3 do mundo, o alemão Alexander Zverev, que ainda busca o primeiro troféu no ano, lidera uma estatística que pode fazer a diferença nas partidas: a de aces. Até o último domingo, o tenista nascido em Hamburgo fez nada menos que 319 saques indefensáveis, em 37 partidas.

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Vice-campeão em Paris há dois anos, no Australian Open de 2025 e no US Open de 2020, Zverev busca, aos 29 anos, o primeiro Grand Slam da carreira.

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Gráfico mostra líderes de aces na temporada da ATP (Reprodução)

No quesito aces, o americano Taylor Fritz (8º do mundo), vem logo atrás de Zverev, com 316, só que jogou 17 partidas a menos que o alemão: 20.

Jannik Sinner, número 1 do mundo, atual vice-campeão de Roland Garros, é muito favorito a erguer, no dia 7 de junho, o troféu de Slam que lhe falta. No ranking de aces, o italiano está em terceiro, com 313 em 38 jogos.

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Um dos bons nomes da nova geração, o tcheco Jakub Mensik (28º, de 20 anos) vinha logo atrás de Sinner, com 299 aces, em 25 jogos.

O quinto melhor sacador da temporada é o americano Ben Shelton (6º), com 285, em 24 duelos na temporada.

Compatriota de Shelton, o gigante Reilly Opelka (75º, de 2,11m) aparece na sexta colocação, com 278 em apenas 13 partidas. Sua média de aces, no entanto, é maior que qualquer outro adversário: 19,82 por confronto.

Anfitrião em Roland Garros aparece no top 10

Por falar em grandalhão, o francês Giovanni Mpteshi Perricard (80º, de 2,01m) emplacou 263 saques indefensáveis até o último domingo, em 16 partidas.

Mas o top 10 dos melhores sacadores até aqui tem, em sua maioria, tenistas dos EUA. um deles é Aleksander Kovacevic (94º), autor de 252 aces em 19 jogos.

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Com 248 aces em 18 confrontos na temporada, o polonês Hubert Hurkacz (78º) aparece em nono na lista.

Quem fecha o top 10 de aces, por ora, é o canadense Felix Auger-Aliassime (5º), com 234 em 27 jogos.

Em 2025, o recordista de aces foi Fritz (867, em 74 partidas), seguido por Opelka (790, em 49).

Nesta quinta-feira, às 9h (de Brasília), acontece o sorteio da chave principal de Roland Garros. E top 10 dos aces estará presente.