Tenista norueguês celebra vitória sobre o Brasil na Copa do Mundo Casper Ruud usou as redes sociais para comemorar a vitória



Eliminado na estreia de Wimbledon, no início da semana, pelo polonês Hubert Hurkacz, o norueguês Casper Ruud teve um ótimo motivo para celebrar, neste domingo. O ex-vice-líder do ranking e atual 12º comemorou, nas redes sociais, a vitória do país sobre o Brasil, nas oitavas de final da Copa do Mundo, no Estádio Nova York/Nova Jersey.

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Cerca de uma hora após os 2 a 1 de Haaland e companhia sobre Seleção de Carlo Ancelotti, Ruud compartilhou, nos stories do Instagram, duas imagens. Uma delas com o camisa 9 regendo a torcida na remada viking, tradicional comemoração. A outra aparece o artilheiro do país sorrindo com a classificação em Nova Jersey.



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Antes de Wimbledon, Ruud vinha de derrota para o brasileiro João Fonseca nas oitavas de final de Roland Garros.

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Número 1 da Noruega vai mal em Wimbledon

No Grand Slam britânico, em suas cinco participações anteriores, o número 1 da Noruega - especialista na grama - tinha como melhor resultado a segunda rodada. Ruud parou nessa fase de 2022 a 2024. Ano passado, ele não disputou.

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Casper Ruud comemora classificação da Noruega contra o Brasil