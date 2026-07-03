João Fonseca assume dificuldade na grama após Wimbledon: 'Tenho coisas a melhorar'
Brasileiro foi às redes sociais e comentou sobre a eliminação no Grand Slam britânico
Eliminado na terceira rodada de Wimbledon, João Fonseca se pronunciou por meio das redes sociais sobre a derrota para o russo Roman Safiullin, 132º colocado do ranking ATP, em sets diretos. O tenista número 1 do Brasil e 27 do mundo vinha de dois triunfos seguidos sem perder uma parcial sequer, mas acabou superado com um triplo 6/3 e se despediu do Grand Slam britânico.
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Em publicação feita no fim da tarde desta sexta-feira (3), Fonseca voltou a enaltecer o rival e reconheceu a dificuldade do duelo, assim como a necessidade de evoluir seu jogo na grama. No entanto, o brasileiro, em um tom otimista, afirmou que o balanço final é positivo depois do torneio no All England Club, em Londres.
— Hoje foi um jogo duro, mérito total do adversário, que pressionou do início ao fim. Sei que tenho coisas a melhorar na grama, mas foi mais uma semana positiva, na qual tentei o meu melhor e que me motiva ainda mais para o restante da temporada. Hora de voltar para casa, recarregar as energias e partir com tudo de novo — disse João, já projetando o próximo compromisso.
O retorno de João Fonseca ao circuito profissional acontecerá no Masters 1000 do Canadá, a partir de 2 agosto. Antes, entre os dias 16 e 18 de julho, o carioca de 19 disputa o UTS Rio de Janeiro, no Maracanãzinho.
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João Fonseca é dominado e se despede de Wimbledon
Depois de dois jogos sem perder sets, João Fonseca se viu diante de um roteiro totalmente oposto, nesta sexta-feira (3), na terceira rodada de Wimbledon. O número 1 do Brasil foi dominado desde o começo e caiu diante do qualifier russo Roman Safiullin, por 3 sets a 0, com um triplo 6/3.
Com o revés, João se despede na terceira rodada de Londres, como em 2025. Na ocasião, o algoz foi o chileno Nicolas Jarry, que também veio do qualifying.
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