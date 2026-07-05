Filho de Djokovic dribla o tédio durante partida de Wimbledon; vídeo
Partida do sérvio pelas oitavas do torneio ultrapassa as três horas de duração
Os fãs de tênis estão habituados com longos jogos, especialmente em um tradicional Grand Slam como Wimbledon. Apesar disso, mesmo quem está dentro do mundo do esporte pode ficar "entediado" de vez em quando. Foi o caso de Stefan Djokovic, filho mais velho de Novak, que apareceu jogando cartas enquanto o pai enfrentava Roman Safiullin pelas oitavas de final do torneio britânico. Veja no vídeo abaixo.
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O duelo, que começou por volta das 9h30 (horário de Brasília), na Quadra Central do All England Lawn Tennis Club, teve 3h26min de duração. O sérvio, que busca seu 25º título de Grand Slam da carreira, venceu por 3 sets a 1 (7/6(6), 6/3, 3/6, e 6/3) e aguarda o vencedor do jogo entre Félix Aliassime e Alejandro Fokina.
Apesar disso, está longe de alcançar o duelo mais longo disputado na grama britânica. Em 2010, ainda na primeira rodada de Wimbledon, o americano John Isner e o francês Nicolas Mahut duelaram por 11 e cinco minutos, partida que ficou marcada como a mais longa do tênis profissional.
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Stefan Djokovic playing cards during Novak's match. 😂😭pic.twitter.com/efQ1TwJ5E4— Danny (@DjokovicFan_) July 5, 2026
Confira os jogos de hoje e horários (domingo, 5 de julho de 2026):
09h30 - Roman Safiullin (RUS) x Novak Djokovic (SER)
09h40 - Hubert Hurkacz (POL) x Jan-Lennard Struff (ALE)
10h10 - Félix Auger-Aliassime (CAN) x Alejandro Davidovich Fokina (ESP)
12h20 - Jannik Sinner (ITA) x Shintaro Mochizuki (JAP)
Onde assistir ao Grand Slam
A chave simples masculina do terceiro Grand Slam pode ser acompanhada por três plataformas diferentes: ESPN 2 (TV fechada); Disney+ (streaming); e Tennis TV (pay-per-view).
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