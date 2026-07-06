Zverev e Cobolli em ação: os jogos de Wimbledon 2026 hoje (06/07) Confira a programação do dia e onde assistir às partidas

A abertura da semana decisiva de Wimbledon reunirá na quadra do All England Club, em Londres, na Inglaterra, os finalistas do último Grand Slam na chave de simples masculina. Alexander Zverev e Flavio Cobolli, campeão e vice de Roland Garros, respectivamente, são os destaques desta segunda-feira (6) no principal torneio da temporada de grama.

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Confira a agenda do dia (segunda-feira, 6 de julho de 2026)

Simples masculino - Oitavas de final

09h - Alex de Minaur (AUS) x Flavio Cobolli (ITA)

não antes de 10h40 - Grigor Dimitrov (BUL) x Arthur Fery (GEO)

não antes de 11h50 - Taylor Fritz (USA) x Alexander Bublik (KAZ)

não antes de 12h20 - Jiri Lehecka (CZE) x Alexander Zverev (ALE)

Simples feminino - Oitavas de final

07h - Ashlyn Krueger (EUA) x Marta Kostyuk (UKR)

não antes de 08h10 - Marie Bouzková (CZE) x Elise Mertens (BEL)

09h30 - Jasmine Paolini (ITA) x Alexandra Eala (PHI)

não antes de 10h40 - Madison Keys (USA) x Linda Nosková (CZE)

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Zverev derrotou Cobolli por 3 sets a 2 na final de Roland Garros (Foto: Thomas SAMSON / AFP)

Onde assistir aos jogos de Wimbledon

As partidas do Grand Slam britânico são transmitidas em três plataformas diferentes: ESPN 2 (TV fechada); Disney+ (streaming); e Tennis TV (pay-per-view).

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Sabalenka desabafa após eliminação: 'Só quero ficar bêbada'

Aryna Sabalenka não mediu palavras ao falar sobre a frustração de ser eliminada nas oitavas de final de Wimbledon, neste domingo (5). Após a derrota por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 7/6(2), para Naomi Osaka, a bielorrussa revelou não estar "se sentindo como a número 1 do mundo".

— Agora eu sou a número 1 do mundo. Em termos de nível, hoje eu não fui a número 1. Ontem eu fui a número 1. Eu sinto que simplesmente, eu nem quero pensar em ranking neste momento, eu só quero ir embora e ficar completamente bêbada, esquecer o tênis e tentar entrar em melhor forma - desabafou, em entrevista coletiva.

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