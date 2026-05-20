Brasileiros se despedem de Roland Garros ainda no qualifying

O Grand Slam francês Roland Garros começou nesta segunda-feira com as fases classificatórias do torneio em Paris. A etapa eliminatória foi disputada até esta quarta-feira (20), definindo os últimos classificados para a chave principal da competição. O sorteio oficial acontece nesta quinta-feira (21), quando os 32 melhores colocados do ranking da ATP conhecerão seus adversários na estreia.



Cinco brasileiros entraram em quadra em busca de uma vaga na chave principal, mas todos acabaram eliminados ainda no qualifying. Gustavo Heide perdeu por 2 sets a 0 para o austríaco Jurij Rodionov. Já Pedro Boscardin foi derrotado por 2 sets a 1 pelo canadense Alexis Galarneau.

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João Lucas Reis também caiu por 2 sets a 1 diante do lituano Vilius Gaubas. Enquanto isso, Thiago Seyboth Wild foi superado em sets diretos pelo americano Emilio Nava. No feminino, Laura Pigossi acabou eliminada pela norte-americana Claire Liu por 2 sets a 0.

A chave principal de Roland Garros começa no dia 27 de maio e segue até 7 de junho, data marcada para a grande final do torneio disputado em Paris.

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João Fonseca na estreia do Masters 1000 de Madri contra o anfitrião Rafael Jodar (Foto: Thomas COEX / AFP)

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João Fonseca será cabeça de chave pela primeira vez

Principal nome do tênis brasileiro na atualidade, João Fonseca vive um momento importante na carreira. Mesmo atravessando uma sequência negativa, o carioca garantiu presença entre os 32 melhores do ranking da ATP e será cabeça de chave em um Grand Slam pela primeira vez.

Com isso, Fonseca evita enfrentar os principais nomes do circuito nas rodadas iniciais do torneio francês, cenário considerado importante para a tentativa de avançar em Paris.

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O brasileiro, porém, chega pressionado após resultados recentes abaixo das expectativas. Eliminado na primeira rodada do Masters 1000 de Roma, João também desistiu do ATP de Hamburgo por conta de uma lesão no punho. Além disso, caiu uma posição no ranking após a boa campanha do espanhol Rafael Jodar.

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