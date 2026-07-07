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Djokovic, Sinner e Naomi Osaka: os jogos de Wimbledon 2026 hoje (07/07)

Confira a programação do dia e onde assistir às partidas

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
07/07/2026 07:45
Supervisionado porThiago Fernandes,
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À esquerda, Djokovic levanta o braço esquerdo em sinal de agradecimento à torcida; no centro, Naomi Osaka, sorridente, comemora ponto com a mão esquerda fechada; à direita, Sinner, sério, demonstra concentração
Djokovic, Naomi Osaka e Sinner são os destaques desta terça-feira (7) em Wimbledon (Fotos: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Tenistas consagrados e multicampeões entram em quadra nesta terça-feira (7) pelas quartas de final de Wimbledon 2026. O dia de duelos na grama do All England Club, em Londres, na Inglaterra, traz como destaques Novak Djokovic, heptacampeão do Grand Slam britânico; Jannik Sinner, atual líder do ranking ATP; e Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo.

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    • Além dos primeiros compromissos válidos pelas quartas, está previsto para ser disputado o restante do jogo do campeão de Roland Garros, Alexander Zverev, pelas oitavas. O alemão e segundo colocado do ranking mundial vencia o tcheco Jiri Lehecka por 2 sets a 0 (parciais de 6/4, 7/5 e 3/3) quando a partida foi suspensa devido às restrições de horário locais. O confronto será retomado na quadra central após Jessica Pegula x Coco Gauff, pela chave de simples feminina, que começa às 09h (de Brasília).

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    Confira a agenda do dia (terça-feira, 7 de julho de 2026)

    Simples masculino

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    • 09h - Jannik Sinner (ITA) x Jan-Lennard Struff (BEL) - quartas de final

    não antes de 10h30 - Jiri Lehecka (CZE) 0 x 2 Alexander Zverev (ALE) - oitavas de final*

    não antes de 12h10 - Felix Auger-Aliassime (CAN) x Novak Djokovic (SRB) - quartas de final

    *A ser retomado a partir do terceiro set

    Simples feminino

    09h30 - Jessica Pegula (USA) x Coco Gauff (USA) - quartas de final

    não antes de 10h40 - Naomi Osaka (JPN) x Karolina Muchová (CZE) - quartas de final

    De boné branco, Novak Djokovic aplica um forehand próximo à rede em jogo das oitavas de final de Wimbledon 2026
    Djokovic em ação contra Roman Safiullin nas oitavas de Wimbledon (Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

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    Onde assistir aos jogos de Wimbledon

    As partidas de Wimbledon são transmitidas em três plataformas diferentes: ESPN 2 (TV fechada); Disney+ (streaming); e Tennis TV (pay-per-view).

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