Djokovic, Sinner e Naomi Osaka: os jogos de Wimbledon 2026 hoje (07/07)
Confira a programação do dia e onde assistir às partidas
Tenistas consagrados e multicampeões entram em quadra nesta terça-feira (7) pelas quartas de final de Wimbledon 2026. O dia de duelos na grama do All England Club, em Londres, na Inglaterra, traz como destaques Novak Djokovic, heptacampeão do Grand Slam britânico; Jannik Sinner, atual líder do ranking ATP; e Naomi Osaka, ex-número 1 do mundo.
Além dos primeiros compromissos válidos pelas quartas, está previsto para ser disputado o restante do jogo do campeão de Roland Garros, Alexander Zverev, pelas oitavas. O alemão e segundo colocado do ranking mundial vencia o tcheco Jiri Lehecka por 2 sets a 0 (parciais de 6/4, 7/5 e 3/3) quando a partida foi suspensa devido às restrições de horário locais. O confronto será retomado na quadra central após Jessica Pegula x Coco Gauff, pela chave de simples feminina, que começa às 09h (de Brasília).
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Confira a agenda do dia (terça-feira, 7 de julho de 2026)
Simples masculino
09h - Jannik Sinner (ITA) x Jan-Lennard Struff (BEL) - quartas de final
não antes de 10h30 - Jiri Lehecka (CZE) 0 x 2 Alexander Zverev (ALE) - oitavas de final*
não antes de 12h10 - Felix Auger-Aliassime (CAN) x Novak Djokovic (SRB) - quartas de final
*A ser retomado a partir do terceiro set
Simples feminino
09h30 - Jessica Pegula (USA) x Coco Gauff (USA) - quartas de final
não antes de 10h40 - Naomi Osaka (JPN) x Karolina Muchová (CZE) - quartas de final
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Onde assistir aos jogos de Wimbledon
As partidas de Wimbledon são transmitidas em três plataformas diferentes: ESPN 2 (TV fechada); Disney+ (streaming); e Tennis TV (pay-per-view).
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