Número 1 juvenil do mundo, Guto Miguel treina com Sinner em Wimbledon
Apesar da derrota nos simples, brasileiro segue vivo nas duplas do Grand Slam
Um encontro mais do que especial aconteceu nas quadras de treinos de Wimbledon nesta segunda-feira (6). O número 1 do mundo no profissional, Jannik Sinner, participou de uma sessão de treino com o número 1 do mundo no juvenil, Guto Miguel. O brasileiro conquistou a posição após chegar às finais de Roland Garros em junho deste ano.
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O treinamento era uma espécie de esquenta para a partida de duplas de Guto, que faz parceria com o esloveno Ziga Sesko no torneio inglês. Na ocasião, o brasileiro e sua dupla derrotaram o tcheco Jakub Kuzy e o honconguês Kai Thompson por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (5) e 7/5. O próximo compromisso será nesta quarta-feira (8), contra o indiano Arnav Vijay Paparkar e o tailandês Kunanan Pantaratorn.
Na chave simples, Guto acabou derrotado nesta terça-feira (7) pelos 16 avos, quando buscava uma vaga nas oitavas de final. O brasileiro levou a pior para o norte-americano Jack Secord de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 1/6 e 4/6.
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Guto Miguel estreou no Rio Open
A estreia de Guto no profissional aconteceu no Rio Open de 2026, após convite da organização. Na chave principal, porém, a participação terminou já na primeira rodada ao ser derrotado por 2 set a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/2, para Vilius Gaubas (126º), da Lituânia Naquela semana, o jovem tenista era apenas o 1593 do ranking mundial. Nas duplas, Guto e o paulista Gustavo Heide chegaram às quartas de final no saibro carioca.
A boa performance, apesar da derrota, rendeu ao jovem brasileiro um convite para o qualifying do Masters 1000 de Miami, no mês seguinte. Ele era o 1188ª e perdeu por 6/2 e 7/6 para o francês Benjamin Bonz (103º).
Foi, no Brasil, o maior feito de Guto até aqui, como profissional, na temporada: em maio, o goiano (1036º) atingiu as semifinais do Challenger de Santos, quando foi superado pelo Hernan Casanova (420º). Já seu último desafio, antes de fazer história no Roland Garros juvenil, foi ITF de Reggio Emilia, na Itáia, duas semanas antes de Paris. Na ocasião, perdeu nas quartas de final para o anfitrião Manuel Mazza (559º).
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