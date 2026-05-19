Loio no Lance! vê Sinner pronto para igualar feito de Nadal em Roland Garros

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Domingo, ao erguer o troféu do Masters 1000 de Roma pela primeira vez, Jannik Sinner quebrou recordes. E, em Roland Garros, que começa domingo (25), o líder do ranking, se confirmar o enorme favoritismo, vai igualar um feito que apenas o espanhol Rafael Nadal protagonizou. Em 2010, o maior jogador da história do saibro venceu os três Masters 1000 na superfície (os outros são Madri e Monte Carlo) e, de quebra, faturou o pentacampeonato na capital francesa.

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➡️ João Fonseca cai no ranking e perde posto histórico para rival

Único a ganhar os cinco primeiros Masters 1000 (nível de torneio lançado em 1990) de uma temporada, o número 1 do mundo volta a Roland Garros um ano após aquela que foi, certamente, sua mais dolorosa derrota na carreira. Afinal, na épica decisão de 2025, em Paris, a mais longa da história do torneio (5h29m), Sinner se tornou o primeiro tenista na Era Aberta (desde 1968) a desperdiçar três match-points em uma final de Grand Slams. Méritos para o espanhol Carlos Alcaraz, que foi bicampeão, no primeiro duelo entre ambos em uma final desse nível.

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Dessa vez, sem seu maior algoz, o tenista da Espanha, que está lesionado, as chances de Sinner erguer, no dia 7 de junho, o Grand Slam que lhe falta, são gigantes.

Apenas três sets perdidos em 29 jogos de Masters 1000

Bicampeão do Australian Open (2024 e 2025), vencedor uma vez do US Open (2024) e atual detentor do troféu de Wimbledon, Sinner soma 36 vitórias em 38 jogos na temporada, com incrível aproveitamento de 94,7% até aqui. Nesses 29 triunfos erm 29 jogos em Masters 1000 no ano, apenas três rivais tiraram set do líder do ranking: o tcheco Tomas Machac, nas oitavas de final em Monte Carlo, o francês Benjamin Bonzi, na estreia em Madri, e o russo Daniil Medvedev na semifinal na capital italiana.

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Gráfico mostra os feito de Jannik Sinner em 2026 (Reprodução)

O número 1 do mundo, em Roland Garros, soma 22 vitórias em 28 jogos até aqui. Em Paris, Alcaraz levou a melhor sobre o adversário não apenas na eletrizante decisão de 2025, como, também, na semifinal da temporada anterior.

Hoje com 24 anos, Sinner debutou na capital francesa em 2020, quando era o 75º do mundo. Na ocasião, o jovem italiano só foi parado nas quartas de final justamente pelo maior recordista de títulos (14) do torneio, Nadal. No ano seguinte, o ídolo da Itália sofreu outra derrota para o espanhol, dessa vez nas oitavas de final. Já em 2022 e 2023 Sinner perdeu, respectivamente, para o russo Andrey Rublev (oitavas) e o alemão Daniel Altmaier (segunda rodada).

Os únicos algozes de Sinner até aqui

Em 2026, até agora, o líder do ranking só foi superado pelo sérvio Novak Djokovic, na semifinal do Australian Open, e pelo tcheco Jakub Mensik, nas quartas de final do ATP 500 de Doha, no Catar.

Resta saber se alguém vai repetir o feito do tenista da Sérvia ou do atleta da Tchéquia. Caso contrário, Sinner vai confirmar um dos maiores favoritismos em um Slam nos últimos anos.

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