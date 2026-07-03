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Qual o próximo torneio de João Fonseca após Wimbledon? Veja agenda do brasileiro

Número 1 do Brasil inicia preparação para o US Open em torneio no Maracanãzinho

PorGuilherme Veiga Gonçalves MoreiraRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 18:52
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De camisa, boné, shorts, meias, tênis e munhequeiras brancos, João Fonseca aplica um forehand em jogo de Wimbledon
João Fonseca em ação na terceira rodada de Wimbledon (Foto: Clive Brunskill/Getty Images)

A janela de competições disputadas na grama terminou para João Fonseca nesta sexta-feira (3), com a eliminação na terceira rodada de Wimbledon. Após a derrota para o russo Roman Saifullin em sets diretos, o número 1 do Brasil e 27 do mundo volta as atenções para os torneios de quadra rápida, destaques deste segundo semestre de 2026 no circuito ATP.

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    O primeiro compromisso de João Fonseca depois de Wimbledon será o UTS Rio de Janeiro, que acontece de 16 a 18 de julho, no Maracanãzinho. A inédita etapa carioca da competição marca o retorno do brasileiro de 19 anos à sua cidade natal.

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    Criado pelo francês Patrick Mouratoglou, ex-treinador de Serena Williams, o Ultimate Tennis Showdown conta com um formato inovador, com regras diferentes do circuito tradicional, partidas mais dinâmicas e interações com o público. A expectativa é de casa cheia no ginásio para acompanhar de perto o principal talento do tênis no país, além de outros grandes nomes da elite da modalidade.

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    • Depois de jogar em casa, João Fonseca terá pela frente dois torneios Masters 1000 em agosto, quando voltará a disputar o circuito profissional. As competições no Canadá e em Cincinnati, nos Estados Unidos, visam à preparação para o US Open, um dos dois Grand Slams realizados em quadra dura — o Australian Open abriu a temporada, em janeiro.

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    Próximos torneios de João Fonseca

    • 16 de julho: UTS Rio de Janeiro - quadra rápida, no Rio de Janeiro (BRA)
    • 2 de agosto: Masters 1000 do Canadá - quadra rápida, em Montreal (CAN)
    • 13 de agosto: Masters 1000 de Cincinnati - quadra rápida, em Cincinnati (EUA)
    • 31 de agosto: US Open - quadra rápida, em Nova Iorque (EUA)

    Brasileiro é dominado e se despede do Grand Slam britânico

    João Fonseca e Roman Safiullin, ambos vestidos de conjuntos brancos, se cumprimentam na rede do All England Club, em Londres, após se enfrentarem em Wimbledon
    João Fonseca cumpimenta o russo Roman Safiullin após a derrota em Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

    Depois de dois jogos sem perder sets, João Fonseca se viu diante de um roteiro totalmente oposto, nesta sexta-feira (3), na terceira rodada de Wimbledon. O número 1 do Brasil foi dominado desde o começo e caiu diante do qualifier russo Roman Safiullin, por 3 sets a 0, com um triplo 6/3.

    Com o revés, João se despede na terceira rodada de Londres, como em 2025. Na ocasião, o algoz foi o chileno Nicolas Jarry, que também veio do qualifying.

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