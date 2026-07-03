Qual o próximo torneio de João Fonseca após Wimbledon? Veja agenda do brasileiro Número 1 do Brasil inicia preparação para o US Open em torneio no Maracanãzinho

A janela de competições disputadas na grama terminou para João Fonseca nesta sexta-feira (3), com a eliminação na terceira rodada de Wimbledon. Após a derrota para o russo Roman Saifullin em sets diretos, o número 1 do Brasil e 27 do mundo volta as atenções para os torneios de quadra rápida, destaques deste segundo semestre de 2026 no circuito ATP.

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O primeiro compromisso de João Fonseca depois de Wimbledon será o UTS Rio de Janeiro, que acontece de 16 a 18 de julho, no Maracanãzinho. A inédita etapa carioca da competição marca o retorno do brasileiro de 19 anos à sua cidade natal.

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Criado pelo francês Patrick Mouratoglou, ex-treinador de Serena Williams, o Ultimate Tennis Showdown conta com um formato inovador, com regras diferentes do circuito tradicional, partidas mais dinâmicas e interações com o público. A expectativa é de casa cheia no ginásio para acompanhar de perto o principal talento do tênis no país, além de outros grandes nomes da elite da modalidade.

Depois de jogar em casa, João Fonseca terá pela frente dois torneios Masters 1000 em agosto, quando voltará a disputar o circuito profissional. As competições no Canadá e em Cincinnati, nos Estados Unidos, visam à preparação para o US Open, um dos dois Grand Slams realizados em quadra dura — o Australian Open abriu a temporada, em janeiro.

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Próximos torneios de João Fonseca

16 de julho: UTS Rio de Janeiro - quadra rápida, no Rio de Janeiro (BRA)

2 de agosto: Masters 1000 do Canadá - quadra rápida, em Montreal (CAN)

13 de agosto: Masters 1000 de Cincinnati - quadra rápida, em Cincinnati (EUA)

31 de agosto: US Open - quadra rápida, em Nova Iorque (EUA)

Brasileiro é dominado e se despede do Grand Slam britânico

João Fonseca cumpimenta o russo Roman Safiullin após a derrota em Wimbledon (Foto: Kirill KUDRYAVTSEV / AFP)

Depois de dois jogos sem perder sets, João Fonseca se viu diante de um roteiro totalmente oposto, nesta sexta-feira (3), na terceira rodada de Wimbledon. O número 1 do Brasil foi dominado desde o começo e caiu diante do qualifier russo Roman Safiullin, por 3 sets a 0, com um triplo 6/3.

Com o revés, João se despede na terceira rodada de Londres, como em 2025. Na ocasião, o algoz foi o chileno Nicolas Jarry, que também veio do qualifying.

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